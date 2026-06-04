Son Mühür - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "TOKİ Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkaracağız. Konutların çoğu bitti bitme aşamasına geldi. 2,1 milyondan başlayan 18 bin TL taksitli seçeneklerimiz var." şeklinde bir açıklama yaptı.

Taksitler 18 Bin TL’den başlayacak

Murat Kurum, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada konut fiyatlarının 2 milyon 100 bin TL’den başlayacağını duyurdu. Aylık ödeme planlarının ise 18 bin TL’den başlayacağını belirten Kurum, vatandaşların uygun vade ve ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmasının hedeflendiğini ifade etti.

Başvuru şartları neler?

Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar için bazı başvuru şartları da belirlendi. Buna göre başvuru yapacak kişilerin ve eşlerinin üzerine kayıtlı herhangi bir konutun bulunmaması gerekiyor. Ayrıca adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması şartı aranacak.

Tarih belli oldu

TOKİ’nin yeni konut kampanyası için başvuruların 17 Temmuz’a kadar süreceği bildirildi. Projeyle ilgili ayrıntılı bilgilere ise TOKİ’nin resmi iletişim kanalları üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.