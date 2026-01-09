Son Mühür- Türk Hava Yolları ve AJET, İran’daki bölgesel gelişmeler nedeniyle bazı seferlerini karşılıklı olarak iptal etti. İptaller, bugün ve yarın yapılması planlanan uçuşları kapsıyor.

THY’den 3 şehre 17 sefer iptali

Türk Hava Yolları (THY), İran’ın Tahran, Tebriz ve Meşhed kentlerine yönelik uçuş programında değişikliğe gitti. Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, bölgede yaşanan gelişmeler gerekçe gösterilerek 9 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi günleri söz konusu üç şehre yapılması planlanan toplam 17 seferin iptal edildiği bildirildi.

THY açıklamasında, yolcuların güncel uçuş bilgileri için şirketin resmi kanallarını takip etmeleri istendi.

AJET’in Tahran seferleri de durduruldu

AJET de İran’daki durum nedeniyle Tahran uçuşlarını askıya aldı. Şirketten yapılan bilgilendirmeye göre, 9 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi tarihlerinde Tahran’a düzenlenmesi planlanan toplam 6 sefer iptal edildi.