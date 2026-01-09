Adilcevaz ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Kömürlü köyünde, yabani hayvan tarafından ısırılan bir köpekten alınan numunede kuduz hastalığı belirlendi. Tespitin ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Köy girişine uyarı tabelası asıldı

Ekipler tarafından köy girişine “Bu köyde kuduz hastalığı vardır” yazılı tabela yerleştirildi. Kömürlü köyünde karantina uygulaması başlatıldı. Karar kapsamında köye canlı hayvan giriş ve çıkışları durduruldu. Bölgede hastalığın yayılmasını önlemeye yönelik tedbirler devreye alındı.

Vatandaşlara uyarı

Yetkililer, yurttaşların dikkatli olmaları, şüpheli hayvan temaslarını ve olağan dışı durumları resmi birimlere bildirmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

6 köy ve 2 mahallede de kısıtlama

Önlem amacıyla Kömürlü köyüne yakın Heybeli, Karaşeyh, Gümüşdöven, Akyazı, Örentaş ve Mollafadıl köyleri ile Aydınlar beldesine bağlı Budaklı ve Gültepe mahallelerinde de canlı hayvan giriş ve çıkışlarına kısıtlama getirildi. Bölgede gözetim ve denetim faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.