Son Mühür - THY’nin TK1853 sefer sayılı İstanbul–Barselona uçuşu Barselona’ya yaklaşırken, bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediği belirlendi. Tespit üzerine uçuş emniyeti kapsamında gerekli güvenlik prosedürleri derhal devreye alındı.
Uçak emniyetli şekilde indirildi
Uçağın güvenli inişinin ardından, kontroller ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından başlatıldı. Sürecin, uluslararası havacılık güvenliği kuralları çerçevesinde yürütüldüğü bildirildi.
Açıklama THY İletişim Başkanı’ndan
Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, gelişmeye ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı. Üstün, olayın uçuş emniyeti kapsamında değerlendirildiğini ve gerekli tüm prosedürlerin uygulandığını duyurdu.