Son Mühür- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptali talebiyle açılan davanın ilk celsesi, bugün Silivri’de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Türkiye siyasetinin odak noktasına yerleşen davanın duruşma öncesinde adliye çevresinde kısa süreli arbedeler yaşanırken, duruşma sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kararın 15 gün içerisinde taraflara yazılı olarak tebliğ edilmesi bekleniyor.

"Erdoğan'ın yenilmezlik zırhı delindi"

Duruşmanın ardından kameraların karşısına geçen CHP Lideri Özgür Özel, davanın hukuki bir dayanaktan ziyade siyasi bir tasfiye çabası olduğunu ileri sürdü. 31 Mart yerel seçim sonuçlarına atıfta bulunan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi kariyerinde ilk kez ciddi bir sarsıntı yaşadığını vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin 47 yıl sonra birinci parti konumuna yükseldiğini hatırlatan Özel, Ekrem İmamoğlu’nun ise dördüncü kez iktidarın işaret ettiği adaylara karşı zafer kazandığını belirtti. Özel, "İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır" söyleminin bugün iktidar nezdinde bir endişeye dönüştüğünü ve bu davanın temel motivasyonunun İmamoğlu’nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığının önünü kesmek olduğunu savundu.

"Üniversite kendi geçmişini karalıyor"

Mahkeme salonundaki tartışmalara değinen Özgür Özel, İstanbul Üniversitesi’ni temsil eden avukatların içine düştüğü çelişkili durumu eleştirdi. Üniversite yönetiminin bugünkü kararlarını haklı çıkarmaya çalışırken, kurumun tarihi birikimine ve geçmişteki işleyişine zarar verdiğini belirten Özel, Ekrem İmamoğlu’nun 19 yaşında bir genç olarak tüm yasal prosedürleri eksiksiz yerine getirdiğini ifade etti. İmamoğlu’nun o dönemki titizliğini ve sunduğu belgelerin fazlalığını vurgulayan Özel, 22 fark dersini vererek mezun olan bir kişinin diplomasının on yıllar sonra tartışmaya açılmasının hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını dile getirdi.

Diploma üzerinden algı operasyonu

Özgür Özel, davanın açılma sürecindeki usulsüzlüklere dikkat çekerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın üniversiteye doğrudan "diplomayı iptal et" talimatı verdiğini iddia etti. Savcılığın yazışmalarında "önlenemeyecek kayıplar" ifadesinin geçtiğini belirten Özel, buradaki kastın aslında siyasi bir kayıp olduğunu savundu. Belediye başkanı veya milletvekili olmak için üniversite diploması şartı aranmadığını, bu belgenin yalnızca cumhurbaşkanlığı adaylığı için kritik olduğunu hatırlatan Özel, "Bu dava, rakibini sandıkta yenemeyenlerin yargı eliyle engel çıkarma çabasıdır" dedi.

"33 yıllık ameliyatlar ne olacak?"

Davanın emsal teşkil etmesi durumunda akademik dünyada büyük bir kaosun yaşanabileceği uyarısında bulunan CHP Genel Başkanı, üniversite avukatlarının benzer durumda olan başka mezunların da olduğunu itiraf ettiğini söyledi. Özel, "Eğer bu mantıkla hareket edilirse, tıp fakültesinden mezun olup 30 yıldır cerrahlık yapanların diplomaları da mı iptal edilecek? Yapılan ameliyatlar, verilen kararlar ne olacak?" sorusunu yönelterek davanın mantıksal tutarsızlığını eleştirdi.

Gözler 15 gün sonra yapılacak tebligatta

Duruşma boyunca sunulan belgelerin İmamoğlu’nun haklılığını kanıtladığını savunan Özgür Özel, savcılık makamının sunduğu bazı Danıştay kararlarının bağlamından koparılarak okunduğunu ifade etti. Silivri Adliyesi’ndeki yoğun mesainin ardından mahkeme heyeti, tarafların beyanlarını alarak duruşmayı sonlandırdı. Şimdi tüm Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi geleceğini de yakından ilgilendiren bu davada mahkemenin 15 gün içinde açıklayacağı yazılı kararı bekliyor.

