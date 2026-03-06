Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasının ardından boşalan başkanlık görevine, belediye meclisinde yapılan seçimle yeni bir isim atandı. CHP’nin adayı Mehmet Tuna Özcan, oy çokluğuyla Bolu Belediye Başkan Vekilliğine seçildi.

Mehmet Tuna Özcan oy çoğunluğunu aldı

Meclis oylamasında Mehmet Tuna Özcan 19 oy alarak seçimi kazanırken, AK Parti’nin adayı Hüseyin Nadir Okur 10 oyda kaldı. Böylece CHP, başkanvekilliği görevine kendi adayını getirmiş oldu.

Tanju Özcan görevden uzaklaştırılmıştı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “irtikap” suçlamasıyla tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. İçişleri Bakanlığı da Özcan’ı görevden uzaklaştırmıştı. Başkanlık görevindeki boşluğu doldurmak için belediye meclisi, cuma günü başkanvekili seçimini gerçekleştirdi.