Son Mühür - Dubai’de yaklaşık 10 günlük taze gıda stoğunun kaldığı ifade ediliyor. Küresel ticaret hatlarında yaşanan aksamalar ve bölgedeki güvenlik riskleri, özellikle taze ürünlerin sevk edildiği deniz ve hava yollarında ciddi baskı oluşturuyor. Uzmanlar, gıda tedarik zincirindeki bu kırılgan yapının, ithalata yüksek oranda bağımlı kentler açısından önemli bir tehdit anlamına geldiğine dikkat çekiyor.

Savaş gıda tedariğini vurdu

Orta Doğu’daki gerilim ve bazı stratejik deniz geçişlerindeki belirsizlikler nedeniyle birçok geminin bölgeden geçiş yapmaktan kaçındığı belirtiliyor. Bu gelişme, Körfez ülkelerine yönelik gıda sevkiyatlarında gecikmelere yol açarken, özellikle raf ömrü kısa olan ürünlerin temininde sorun yaşanabileceği endişesini artırıyor.

İsviçre merkezli SRF’nin haberine göre uzmanlar, Dubai’nin taze meyve, sebze ve pek çok gıda kaleminde büyük ölçüde ithalata bağımlı olduğunu ve bu ürünlerin önemli kısmının uluslararası taşımacılık yoluyla kente ulaştırıldığını vurguluyor. Bu nedenle küresel lojistik ağında yaşanabilecek uzun soluklu aksaklıkların, şehirdeki gıda arzını kısa sürede olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor.

Piyasaları ne bekliyor?

Bölgedeki liman ve lojistik merkezleri geniş bir dağıtım kapasitesine sahip olsa da, süren kriz nedeniyle bazı güzergâhlarda kapasite daralması ve nakliye maliyetlerinde artış yaşanabileceği öngörülüyor. Analistler, tedarik zincirindeki bu baskının devam etmesi halinde Körfez ülkelerinde gıda fiyatlarının yükselme ihtimaline dikkat çekiyor.

Uzmanlar, mevcut stokların kısa vadede ciddi bir krize işaret etmediğini ancak ticaret yollarındaki aksaklıkların uzaması durumunda bölgedeki gıda güvenliği tartışmalarının daha da alevlenebileceğini belirtiyor.