Son Mühür - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın, SDG ile 14 maddeden oluşan yeni bir anlaşmaya imza attığı bildirildi. Şara, ülkenin kuzeydoğusunda tam ateşkes ilan edildiğini açıklarken, aşiretlere de gerilimi düşürme çağrısında bulundu.

Anlaşmanın şartları

Suriye hükümeti ile SDG arasında, Fırat’ın doğusundaki tüm SDG unsurlarının çekilmesiyle eş zamanlı olarak, bütün cephelerde derhal ateşkes ilan edilmesi konusunda uzlaşmaya varıldı. Ayrıntılarının pazartesi günü açıklanması beklenen anlaşma, SDG’ye bağlı tüm güçlerin Savunma Bakanlığı bünyesine dahil edilmesini içeriyor.

Mutabakata göre devlet kurumları, ülkenin doğu ve kuzeydoğusundaki vilayetlere yeniden girecek. Ayrıca tüm enerji kaynakları ile sınır kapılarının devlet denetimine alınması ve petrol sahalarına ilişkin tüm hakların Suriye hükümetine devredilmesi öngörülüyor.

İşte, anlaşmadaki maddeler

Tüm sivil kurumların Suriye devletine entegrasyonu.

Suriye hükümetinin tüm petrol sahalarını işletmesi.

Tüm SDG unsurlarının, güvenlik araştırması sonucu Suriye Savunma Bakanlığı yapısına ayrı ayrı entegre edilmesi.

Haseke’ye vali atanması için cumhurbaşkanlığı kararnamesinin çıkarılması.

Ayn el-Arab'dan ağır silahların kaldırılması ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde yerel bir güvenlik gücünün oluşturulması.

Suriye hükümetinin, IŞİD aileleri için tutsakları ve kampları yönetmesi.

Suriye devletinde görevlendirilecek SDG adaylarının listesinin güvenlik kontrolüyle onaylanması.

SDG’nin PKK unsurlarını Suriye sınırları dışına çıkarma taahhüdü.

Yerinden edilmiş kişilerin Afrin ve Şeyh Maksud'a dönüşü için anlaşmalar üzerinde çalışılması.