Son Mühür / Atakan Başpehlivan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, geçtiğimiz Cumartesi günü Ankara’nın Tandoğan Meydanı’nda 170 bine yakın vatandaşın yoğun katılımıyla gerçekleşen ve ‘Bayrak Açıyorum’ mitingini Son Mühür’e değerlendirerek, Türk toplumunun davete icabet ettiğinin altını çizdi.

Burak Dalgın: Vatandaş, Abdullah Öcalan’a statü verilmesini istemiyor

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın, Kürt kökenli vatandaşların tepesine kayyum olarak atanmaya çalışıldığını vurgulayan ve halkın bundan ciddi anlamda rahatsızlık duyduğunu belirten İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, “Vatandaş zaten Abdullah Öcalan’a statü verilmesini istemiyor.

Süreci işletenler inatla Öcalan’ı, Kürt vatandaşlarımızın tepesine kayyum olarak atamaya çalışıyorlar ancak vatandaş bundan rahatsız. Bunun haricinde miting daha genel bir tepkinin sesiydi. Genel Başkanımız, ‘Bayrak Açıyorum’ diyerek çok çeşitli konu başlıkları saydı; haksızlığa, adaletsizliğe, kötü giden ekonomiye bu perspektifi çizdi bahsettiğimiz her şey bunun bir parçasıdır. Toplum bu davete net bir şekilde icabet etti” şeklinde konuştu.

“Siyasetin işi dertlere çare olmaktır”

Ayrıca, ilki Ankara’da düzenlenen mitingin diğer kentlerde de yapılma ihtimalinin olduğunu aktaran İYİ Partili Dalgın, önemli olan konunun duyguyu hayatta tutmak olduğunun altını çizerek, “Önemli olan duyguyu hayatta tutmak, mitinglerin devamı olacak mı hep beraber göreceğiz. Bu hareketlilik elbette devam edecek çünkü siyasetin işi vatandaşın sözcüsü olarak dertlere çare olmaktır. Herkesin gördüğü gibi çok kuvvetli bir momentum ortada duruyor” dedi.

“Katılımın yoğun olması bizim açımızdan sürpriz olmadı”

Son olarak, Ankara’da öğlen saatlerinde sıcak havaya rağmen yüz binlerce kişinin coşkuyla miting alanına akın etmesinin değerlendirerek katılımın kendilerine sürpriz olmadığını aktaran İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Açıkçası katılımın yoğun olması bizim açımızdan sürpriz olmadı çünkü biz sahada bunu görüyorduk. Medyanın durumu ve anketlerin etkisiyle şaşıranlar olmuştur ancak biz yüksek bir katılımın olacağını bekliyorduk. Burada sayıdan ziyade insanların tutkusu ve coşkusu önemliydi, çok müthiş bir miting oldu”