Son Mühür - Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasına kısa bir süre kala milyonlarca emekli ve memur, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak rakamlara odaklandı. Açıklanacak son veriyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ikinci yarısında alacağı zam oranı netleşecek. Mevcut hesaplamalara göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,60, memur ve memur emeklileri ise yüzde 12,41 oranındaki artışı şimdiden garantilemiş durumda.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde zam beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,36 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 18’e ulaşacağı öngörülüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını 6 aylık enflasyon oranına göre artırılmış şekilde alırken, 25 bin lira maaş alan bir emeklinin aylığı yaklaşık 29 bin 500 TL’ye yükselecek. En düşük emekli aylığının ise 23 bin 600 TL seviyesine çıkması bekleniyor.

Memur emeklilerinde zam tablosu

Memur ve memur emeklileri için 6 aylık toplam enflasyonun yüzde 18 olması durumunda, toplu sözleşme farkıyla birlikte zam oranının yaklaşık yüzde 13,75’e ulaşacağı hesaplanıyor. Mevcut durumda 26 bin 889 TL olan en düşük memur emekli aylığının, 1000 TL’lik seyyanen artış da dahil edildiğinde zam sonrası 30 bin 586 TL’ye yükselmesi öngörülüyor.