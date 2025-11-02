Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan depremin yerin 14,13 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Sarsıntının büyüklüğü 4.3 (Mw) olarak ölçüldü.

AFAD verilerine göre depremin merkez üssü 39.15944 kuzey enlemi ve 28.24389 doğu boylamı olarak kaydedildi.

Çevre illerde de hissedildi

Depremin, Balıkesir merkezinin yanı sıra çevre ilçelerde ve komşu illerde de hissedildiği bildirildi. İlk belirlemelere göre, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD ve yerel ekiplerin bölgede tarama çalışmalarına başladığı öğrenildi. Vatandaşlardan gelen olumsuz bir ihbar bulunmadığı, durumun yakından takip edildiği belirtildi.