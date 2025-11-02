Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, eşi Öznur Tugay ile birlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Tarihi Havagazı Fabrikası’nda bu yıl sekizincisi düzenlenen İzmir GastroFest’e katılım gösterdi. "Yemek ve Sanat" temasıyla Ege Bölgesi mutfağını ön plana çıkarmayı hedefleyen festival, İzmir’i gastronomik değerleriyle markalaşmış bir kent yapma amacını taşıyor. Başkan Tugay, burada yaptığı konuşmada, İzmir'in zengin mutfak kültürünün sadece korunması değil, aynı zamanda dünyaya tanıtılması gerektiğini vurguladı.

Tugay: "İzmir, Avrupa’ya kahveyi bile tanıtan bir liman şehri"

Gastronominin belediye çalışmaları arasındaki en önemli başlıklardan biri olduğunu belirten Başkan Tugay, İzmir'in coğrafi ve kültürel zenginliğine dikkat çekti. Yüzyıllardır Anadolu’dan gelen her türlü ürünün Avrupa'ya ulaştığı bir liman kenti olan İzmir'in, sahip olduğu bu nitelikle Avrupa kültürüne önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Tugay, "Avrupa, kahveyi dahi İzmir Limanı'ndan gönderilen ürünler aracılığıyla tanıdı," diyerek kentin tarihsel rolüne vurgu yaptı. Konuşmasına devam eden Tugay, İzmir'in bir Akdeniz şehri olarak sadece en güzel şiirlerin ve şarkıların yazıldığı değil, aynı zamanda dünyadaki en kaliteli ve öncelikli şarapların üretildiği topraklarda bulunduğunu kaydetti.

Zengin Harmoni ve 45 coğrafi işaretli ürün

İzmir'in inanılmaz bir gastronomi kültürüne sahip olduğunu belirten Dr. Cemil Tugay, kentin tarih boyunca farklı coğrafyalardan gelen insanların getirdiği tarifler ve alışkanlıklarla yoğrulmuş, ancak kendine has kültürünü daima korumuş bir liman kenti olduğunu dile getirdi. Her ilçenin mutfak kültürünün ayrı bir hikaye anlattığını, fakat bu zenginliği dünyaya tanıtma konusunda yeterince çaba gösterilmediğini eleştirdi. Tugay, İzmir’in coğrafi işaretli 45 tarımsal ürüne sahip olduğunu hatırlatarak, bu ürünleri sadece üretmenin değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Sürdürülebilirlik ve sanat teması

Festivalin kurucu ortaklarından Hande Arslanalp, sekiz yıllık süreçte elde ettikleri başarılara değinerek, festivalin temasının insanlığın hafızasına kazınacak değerleri geleceğe miras bırakmak olduğunu söyledi. Arslanalp, "Çevre, açlık, iklim değişikliği ve zorunlu göçler gibi küresel sorunlar, festivalin öncelikli konuları oldu," dedi. Bu yıl seçilen "Yemek ve Sanat" temasıyla, gastronominin çevresine örülen yeni ağların ve etkileşimlerin deneyimlenmesinin amaçlandığını belirtti. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Salkım ise, yemeğin sadece beslenme biçimi değil, aynı zamanda kültürün dili, coğrafyanın hafızası ve sanatın bir ifadesi olduğunu, Ege Bölgesi'nin binlerce yıldır öyküsünü endemik bitkileri ve yöresel lezzetleriyle anlattığını ifade etti. Başkan Tugay, konuşmaların ardından festival stantlarını gezerek üreticilerle bir araya geldi.