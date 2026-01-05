Son Mühür - Yeni yılın başlamasıyla birlikte tütün ürünlerine yönelik beklenen zam hayata geçirildi. Sektör kaynaklarına göre Captain Black sigara grubuna yapılan 5 TL’lik fiyat artışı, 5 Ocak 2026 Pazartesi sabahından itibaren raflara yansıdı. Zamma ilişkin bilgiyi paylaşan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bir sigara grubunda 5 TL’lik artışın uygulanmaya başlandığını ve yeni fiyatların tüm bayilerde geçerli olduğunu belirtti.

En pahalı ve en ucuz sigara belli oldu

En ucuz sigara fiyatı: 90 TL



En pahalı sigara fiyatı: 105 TL

Bugün itibarıyla sadece bir sigara grubunda kesinleşen bu zam sonrası gözler diğer markalara çevrildi. Sektör temsilcileri, yükselen maliyetler nedeniyle önümüzdeki günlerde farklı sigara gruplarının da benzer fiyat artışlarına giderek tarifelerini güncellemesinin beklendiğini belirtiyor.