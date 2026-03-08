Son Mühür- 2030 yılı, takvim açısından nadir rastlanan bir dini olaya sahne olacak. Hicri ve miladi takvimler arasındaki fark nedeniyle Ramazan ayı aynı yıl içinde iki kez başlayacak. Bu durum, Müslümanların 2030 yılında toplam 36 gün oruç tutacağı anlamına geliyor.

İlk Ramazan 5 Ocak’ta başlayacak

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun kameri ay hesaplamalarına göre 2030 yılında Ramazan ayı ilk kez 5 Ocak’ta başlayacak ve 30 gün sürecek. Yılın sonunda ise Ramazan ayı yeniden başlıyor: 26 Aralık 2030’da başlayacak olan Ramazan’ın ilk 6 günü 2030 yılı içinde tutulacak, kalan günler ise 2031 yılında tamamlanacak.

Toplam 36 gün oruç tutulacak

Bu takvimsel durum nedeniyle 2030 yılında Müslümanlar, yılın başında 30 gün, sonunda ise 6 gün olmak üzere toplam 36 gün oruç tutmuş olacak.

Hicri-Miladi Takvim farkı etkili

Diyanet İşleri Başkanlığı astronomlarından Hümeyra Nur İşlek, Ramazan ayının yıl içinde iki kez başlamasının, hicri ve miladi takvim arasındaki farktan kaynaklandığını belirtti. İşlek, “Hicri takvim, miladi takvime göre her yıl yaklaşık 10-11 gün daha erken başlıyor. Bu nedenle Ramazan ayı zamanla yılın farklı dönemlerine kayıyor” dedi.

33 yılda bir görülen döngü

Ramazan ayının aynı miladi yıl içinde iki kez başlamasının nadir bir durum olduğunu vurgulayan İşlek, bunun yaklaşık 32-33 yılda bir görülen bilinen bir döngü olduğunu aktardı.

Geçmiş ve gelecek örnekleri

Benzer durumlar geçmişte de yaşandı. İşlek, 1900, 1932, 1964 ve 1997 yıllarında Ramazan ayının Ocak ve Aralık aylarına denk geldiğini, aynı yıl içinde iki kez başladığını hatırlattı. Hesaplamalara göre bu döngü, 2062-2063 yıllarında yeniden görülecek.