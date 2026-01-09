Mabel Matiz’in “Perperişan” adlı şarkısının sözlerinde müstehcenlik bulunduğu iddiasıyla açılan davada ünlü sanatçı ilk kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Matiz, hakkındaki suçlamaları reddederek söz konusu şarkının sanatsal bir anlatım taşıdığını savundu.

Niyetim müstehcenlik değil, sanatsal anlatım

Tutuksuz yargılanan Mabel Matiz, mahkemede yaptığı savunmada şarkının yaklaşık bir buçuk yıl önce yazıldığını ve herhangi bir müstehcen amaç taşımadığını vurguladı.

Parçanın halk müziğinden esinlenerek kaleme alındığını belirten sanatçı, kullanılan ifadelerin yöresel ağızlardan ve mecazi anlatımlardan oluştuğunu dile getirdi.

Matiz, şarkı sözlerinin cinsel çağrışım amacı taşımadığını, aşkın coşkusunu ve ruhsal anlamda “toy” bir karakterin duygularını betimlediğini söyledi.

Şarkının herkes tarafından söylenebilecek evrensel bir anlatı sunduğunu ifade eden sanatçı, eserin bir cinsiyete yönelik hitap içermediğini savundu.

Şarkıyı sosyal medyadan kaldırdı, konserlerde de söylemiyor

Sanık Matiz, dava sürecinin başlamasının ardından şarkıyı kendi sosyal medya hesaplarından kaldırdığını ve konser repertuvarından çıkardığını açıkladı.

Diğer platformlarda şarkının paylaşılmasının kendi kontrolü dışında gerçekleştiğini belirten sanatçı, çocukların etkilenmemesi konusunda her zaman hassas davrandığını vurguladı.

Savcılıktan bakanlığa bildirim ve uzman raporu talebi

Savcılık mütalaasında, şarkının küçükler üzerinde olumsuz etkisi bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ihbarda bulunulması ve Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’ndan rapor alınması talep edildi.

Şarkı sözlerinin müstehcenlik içerip içermediği ve çocukların manevi gelişimine zarar verip vermediği uzman raporlarıyla değerlendirilecek.

İddianamede kamu düzeni ve çocuklar açısından risk vurgusu

Hazırlanan iddianamede, “Perperişan” şarkısının sözlerinde erotik çağrışımlar bulunduğu ve bu içeriklerin yaş sınırlaması olmaksızın dijital platformlarda yayımlandığı belirtildi.

Bu durumun çocukların erişimine açık olması nedeniyle kamu düzeni ve çocukların korunması açısından risk oluşturduğu değerlendirmesine yer verildi.

6 aydan 3 yıla kadar hapis istemi

Ünlü sanatçı hakkında “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Mahkeme, dosyanın ilgili bakanlığa ihbar edilmesine karar verirken, duruşmayı 27 Mart 2026 tarihine erteledi.