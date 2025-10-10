Borsa İstanbul'da (BİST) yaşanan olağan dışı fiyat hareketleri ve küçük yatırımcıların mağduriyeti üzerine başlatılan adli süreçte önemli bir aşamaya gelindi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, hisse fiyatlarında manipülasyon yaparak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen sekiz şüpheli hakkında iddianame tanzim edildi. Şüpheliler için "Sermaye piyasası kanununa muhalefet" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Bu gelişme, sermaye piyasalarında dürüstlüğü ve şeffaflığı korumaya yönelik kararlı adımların bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Dört ilde eş zamanlı operasyon ve tutuklamalar

Borsa İstanbul’da işlem gören bazı sermaye piyasası araçlarında meydana gelen anormal fiyat dalgalanmaları ve yapay yükselişler yoluyla küçük yatırımcıların zarara uğratılması şikâyetleri üzerine, Başsavcılık geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın odak noktasında, özellikle Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH) hisselerinde manipülasyon yaptığı tespit edilen sekiz kişilik bir şüpheli grubu yer aldı. Bu kişilere yönelik olarak, İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli, Antalya ve Zonguldak illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul'a getirilerek emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin tutuklanmasıyla birlikte, soruşturma aşaması tamamlanarak kamu davasının açılmasına imkan tanıyan iddianame süreci nihayetlendi.

Sosyal Medya üzerinden manipülatif paylaşımların etkisi

Hazırlanan iddianamede, manipülatif faaliyetlerin yöntemleri ve etkileri detaylı bir şekilde açıklandı. Şikâyetler ve yapılan incelemeler, grubun yöneticiliğini şüpheliler Ahmet Bölükbaşoğlu ve Yunus Bölükbaşoğlu'nun üstlendiğini işaret etti. Özellikle X sosyal medya platformu ve "Sekiz Atlantis" adlı Telegram grubu üzerinden ATSYH payına ilişkin hedef fiyatlar içeren paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. İddianamede, bu paylaşımların yatırımcıların hisse senedi alma kararlarını doğrudan etkileyebilecek nitelikte olduğu ve nitekim etkilediği belirtildi. Paylaşımların etkisiyle, inceleme döneminde hisse fiyatının endeksten olağan dışı şekilde ayrılarak yüzde 422,43 oranında rekor bir yükseliş sergilediği ve günlük ortalama yatırımcı sayısının da yüzde 88,10 oranında çarpıcı bir artış gösterdiği kaydedildi. Ayrıca, şüpheli Yunus Bölükbaşoğlu'nun manipülatif paylaşımları yaptığı dönemde Atlantis Yatırım Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi sıfatını taşıdığı bilgisi de iddianamede önemli bir ayrıntı olarak yer aldı.

Örgütlü faaliyet ve 16 milyon TL'yi aşan haksız kazanç iddiası

İddianamede, şüphelilerin organize bir şekilde hareket ettikleri ve bu manipülasyon zinciri sonucunda toplamda 16 milyon 368 bin 660,35 Türk Lirası tutarında haksız menfaat elde ettikleri öne sürüldü. Soruşturma bulguları, sekiz kişiden oluşan bu örgütün, borsa manipülasyonu yapmaya yetecek düzeyde sermayeye, profesyonel borsa yazılım aboneliklerine, sosyal medyada spekülatif içerik yaymaya uygun çok sayıda hesaba ve Telegram grupları gibi dijital araçlara sahip olduğunu ortaya koydu. Dijital materyal incelemeleri ve açık kaynak araştırmalarıyla desteklenen bu bulgular dikkate alındığında, örgütün amaç suçları işlemeye elverişli bir yapıya sahip olduğu kanaati oluştu. Savcılık, tüm bu deliller ışığında şüphelilerin üzerlerine atılı "Sermaye piyasası kanununa muhalefet" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarını işlediklerini belirterek, her bir şüpheli için 5 yıldan 9 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası talebinde bulundu. Dava sürecinin önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlaması bekleniyor.