Hamas’ın Gazze lideri Halil el-Hayya, İsrail ile varılan anlaşmanın kalıcı ateşkesi içerdiğini açıkladı. El-Hayya, savaşın tamamen sona erdiğini ve karşılıklı esir takasının yapılacağını duyurdu.

“Savaş sona erdi, kalıcı ateşkes başladı”

Hamas’ın Gazze lideri Halil el-Hayya, İsrail ile varılan ateşkes anlaşması sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün savaşın sona erdiğini ve kalıcı ateşkesin başladığını ilan ediyoruz” dedi.

Müzakerelerde Hamas heyetine liderlik eden el-Hayya, ateşkesin uluslararası arabulucular ve ABD’nin garantörlüğü altında sağlandığını belirterek, “Kardeş arabulucular ve ABD yönetimi, savaşın tamamen sona erdiğini teyit ederek bize güvence verdiler” ifadelerini kullandı.

Refah Sınır Kapısı açılacak

El-Hayya, anlaşmanın Refah Sınır Kapısı’nın iki yönlü olarak açılmasını da içerdiğini açıkladı. Ateşkes kapsamında, İsrail hapishanelerinde müebbet hapis cezası bulunan 250 Filistinli, savaşın başlamasından bu yana tutuklanan bin 700 Filistinli ve gözaltındaki tüm kadın ve çocukların serbest bırakılacağı bildirildi.