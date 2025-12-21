Son Mühür- CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği sert ve dikkat çekici konuşmasıyla siyasetin gündemine oturdu. Ekonomik verilerden yargıdaki tartışmalı iddianamelere, siyasi yasaklardan toplumsal barışa kadar pek çok konuda iktidara yüklenen Ağbaba, özellikle TÜİK rakamları ile halkın yaşadığı gerçeklik arasındaki uçurumu çarpıcı bir fıkrayla eleştirdi.

CHP’li Veli Ağbaba, bütçe görüşmeleri sırasında söz alarak Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ve hukuki durumu sert sözlerle eleştirdi. Konuşmasına Mehmet Şimşek ve TÜİK arasındaki ilişkiyi bir fıkrayla betimleyerek başlayan Ağbaba, "Temel'in 500 bin kilometredeki arabasının kilometresini 50 bine düşürmesi gibi, siz de rakamlarla oynayarak halkı kandırıyorsunuz" dedi. Ağbaba, sokağın gerçeğinin 17 bin dolarlık milli gelir masallarıyla örtüşmediğini, emeklinin ve işçinin bu rakamlar yüzünden zam alamadığını vurguladı.

"Bu iddianamede hukuk yok, ahlak yok!"

Yargıdaki tartışmalı dosyalara ve belediye başkanlarına yönelik soruşturmalara değinen Ağbaba, hazırlanan iddianamelerin hukuki değil, siyasi birer "operasyon" olduğunu savundu. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in bir kurultay fotoğrafı üzerinden suçlanmasına sert tepki gösteren Ağbaba, "Birisi oy birliğiyle divan başkanı olmuş, diğeri delegelerin oyuyla genel başkan. Bu fotoğraftan suç örgütü çıkarmaya çalışmak şuursuzluktur," ifadelerini kullandı. Ayrıca belediye başkanlarının yakınlarının emekli maaşlarına ve kredi kartlarına el konulmasını "organize bir kötülük" olarak nitelendirdi.

"Ali Tatar’ın katilleriyle beraber hareket ettiniz"

Konuşmasında geçmişteki kumpas davalarına da atıfta bulunan Ağbaba, Ergenekon ve Balyoz süreçlerinde yaşanan hukuksuzlukların bugün farklı isimler altında devam ettiğini belirtti. Ali Tatar’ın intiharına giden süreci hatırlatarak iktidar sıralarına seslenen Ağbaba, "O tetiği FETÖ ile beraber çektiniz," dedi. Yargının siyasi bir tetikçiye dönüştüğünü iddia eden Milletvekili, gazetecilerin ve siyasetçilerin "casusluk" gibi asılsız suçlamalarla cezaevlerinde tutulmasının ülkenin itibarını zedelediğini dile getirdi.

Siyasi hoşgörüden "Plastip şov" örneklerine

Eski Türkiye’deki siyasi nezaket ve mizah kültürüne vurgu yapan Veli Ağbaba, kürsüden Demirel, Ecevit, Özal ve Erbakan’ın karikatürlerini ve "Plastip Şov" görsellerini gösterdi. Rahmetli Turgut Özal’ın kendisini eleştiren karikatürleri Başbakanlık binasına astığını hatırlatan Ağbaba, günümüzde ise bir karikatür veya pankart yüzünden gençlerin tutuklandığını, dergilerin linç edildiğini belirterek "Güçlü lider gücünü masuma değil, dış dünyaya karşı gösterir," dedi.

"İmralı ile barışıp Saraçhane ile savaşarak barış gelmez"

Son dönemdeki "çözüm süreci" tartışmalarına da değinen Ağbaba, toplumsal barışın sadece bir kesimle sağlanamayacağını ifade etti. İktidara seslenerek, "Bir taraftan PKK ile barışma yolları arayıp, diğer taraftan ana muhalefet partisi olan CHP’ye savaş açarsanız bu ülkeye huzur gelmez. İmralı ile el sıkışıp Saraçhane ve Söğütözü ile kavga etmek samimiyetsizliktir," dedi. Ağbaba konuşmasını, "Oyun bitince şahlar da piyonlar da aynı kutuya konur," diyerek tamamladı.