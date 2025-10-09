tv100, sabah kuşağında “Yenigün” ve “Para Manşet” programlarını yayından kaldırma kararı aldı. Kararın ardından İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki kanalla yollarını ayırdı.

Sabah kuşağında yeni dönem

tv100 ekranlarında sabah kuşağında önemli bir değişim yaşandı. Kanal yönetimi, “Yenigün” ve “Para Manşet”programlarını yayından kaldırma kararı aldı. Bu kararın ardından “Yenigün” programının sunucusu İsmail Küçükkayave “Para Manşet” programının sunucusu Ebru Baki ile yollar ayrıldı.

Yeni yayın politikası

tv100, “Türkiye’nin haberdeki öncü yüzü” sloganıyla sürdürdüğü yayın politikasında yeni bir döneme girdi. Edinilen bilgilere göre, hafta içi her sabah 08.00 - 10.00 saatleri arasında yayınlanan “Yenigün” ve 10.00 - 12.00 saatleri arasında ekrana gelen “Para Manşet” programlarının sona ermesi, kanalın sabah kuşağında köklü bir yapılanmaya gittiği şeklinde değerlendiriliyor.

Yeni programlar yolda

Kanal yönetiminin, önümüzdeki günlerde yeni program formatları ve sürpriz isimlerle sabah kuşağını yeniden yapılandırması bekleniyor. Yeni yayın döneminde tv100 ekranlarında farklı içerik ve sunumlarla izleyicinin karşısına çıkılması planlanıyor.