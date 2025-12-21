Son Mühür - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Üniversite eğitiminin 3 yıla düşürülmesine ilişkin görüşler hakkında YÖK Başkanı Özvar şu ifadeleri kullandı:

Üniversite eğitimi kısalıyor

''Bir sene içinde 3 sömestir mantığıyla, 14 haftayı biraz daha kısaltarak ama öğrencinin alacağı kredileri, yapacağı projeleri, yapacağı çalışmaları kısaltmadan, eylülde başlayıp temmuzda bitecek şekilde 11-12 haftalık bir sömestir mantığıyla programları yeniden düzenliyoruz. Önümüzdeki yıla yetiştirmeyi, eğer yetişemezse de bir sonraki döneme yetiştirmeyi arzu ediyoruz''

Mezuniyet kredisi değişmeyecek

"4 yıllık lisans eğitiminde öğrencilerimiz aynı kredi sayısıyla, yani 240 AKTS'yle mezun olacaklar. 2 yıllık ön lisans programlarında ise 120 kredi aynı kalacak. Biz onlarda bir kısalmaya meydan vermek istemiyoruz"

Mevcut staj sürelerinin hem öğrencilerin hem de iş yerlerinin beklentilerini karşılamadığını vurgulayan Başkan Özvar, en az bir dönem sürecek uzun süreli stajların hayata geçirileceğini açıkladı. Özvar ayrıca, TBMM’de değerlendirme aşamasında bulunan “öğrenci affı” konusunda da çalışma yürüttüklerini ifade etti.