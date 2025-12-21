Son Mühür - Kayak merkezleri arasında en yüksek kar kalınlığı, 55 santimetreyle Palandöken’de kaydedildi.
Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’deki kayak merkezlerinde ölçülen kar kalınlıkları şöyle:
- Hakkari’de 31,
- Sarıkamış’ta 28,
- Kartalkaya, Süleymaniye ve Konaklı’da 25,
- Çambaşı’nda 23,
- Zigana’da 21,
- Nemrut ve Erciyes’te 20,
- Kümbet’te 19,
- Akdağ’da 14,
- Gevaş Abalı ve Yalnızçam’da 9,
- Mersivan’da 8,
- Yıldızdağı’nda 7,
- Yıldıztepe’de 6,
- Ilgaz’da 4,
- Ergan ve Keltepe’de 2,
- Uludağ, Murat Dağı ve Yedi Kuyular’da ise 1 santimetre olarak kaydedildi.
Meteoroloji’nin 20 Aralık 2025 tarihli hava tahminlerine göre, bazı kayak merkezlerinde öngörülen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şu şekilde:
- Palandöken: -6 / 0 °C (Az bulutlu)
- Hakkari: -14 / -2 °C (Az bulutlu)
- Sarıkamış: -11 / 1 °C (Az bulutlu)
- Kartalkaya: -1 / 5 °C (Parçalı bulutlu)
- Konaklı: -6 / 1 °C (Az bulutlu)
- Çambaşı: -3 / 3 °C (Az bulutlu)
- Zigana: 12 / 19 °C (Gök gürültülü sağanak yağışlı)
- Nemrut: -6 / 1 °C (Az bulutlu)
- Erciyes: -3 / 4 °C (Az bulutlu)
- Akdağ: 0 / 4 °C (Parçalı bulutlu)
- Gevaş Abalı: -7 / 3 °C (Az bulutlu)
- Mersivan: -5 / 7 °C (Az bulutlu)
- Yıldızdağı: -3 / 4 °C (Az bulutlu)
- Yalnızçam: -14 / 3 °C (Az bulutlu)
- Ilgaz: -2 / 5 °C (Parçalı bulutlu)
- Ergan: -3 / 3 °C (Parçalı bulutlu)
- Keltepe: 0 / 3 °C (Parçalı bulutlu)
- Murat Dağı: -4 / 6 °C (Az bulutlu)
Kaynak: Haber Merkezi