Son Mühür - Kayak merkezleri arasında en yüksek kar kalınlığı, 55 santimetreyle Palandöken’de kaydedildi.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’deki kayak merkezlerinde ölçülen kar kalınlıkları şöyle:

  • Hakkari’de 31,
  • Sarıkamış’ta 28,
  • Kartalkaya, Süleymaniye ve Konaklı’da 25,
  • Çambaşı’nda 23,
  • Zigana’da 21,
  • Nemrut ve Erciyes’te 20,
  • Kümbet’te 19,
  • Akdağ’da 14,
  • Gevaş Abalı ve Yalnızçam’da 9,
  • Mersivan’da 8,
  • Yıldızdağı’nda 7,
  • Yıldıztepe’de 6,
  • Ilgaz’da 4,
  • Ergan ve Keltepe’de 2,
  • Uludağ, Murat Dağı ve Yedi Kuyular’da ise 1 santimetre olarak kaydedildi.

Meteoroloji’nin 20 Aralık 2025 tarihli hava tahminlerine göre, bazı kayak merkezlerinde öngörülen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şu şekilde:

  • Palandöken: -6 / 0 °C (Az bulutlu)
  • Hakkari: -14 / -2 °C (Az bulutlu)
  • Sarıkamış: -11 / 1 °C (Az bulutlu)
  • Kartalkaya: -1 / 5 °C (Parçalı bulutlu)
  • Konaklı: -6 / 1 °C (Az bulutlu)
  • Çambaşı: -3 / 3 °C (Az bulutlu)
  • Zigana: 12 / 19 °C (Gök gürültülü sağanak yağışlı)
  • Nemrut: -6 / 1 °C (Az bulutlu)
  • Erciyes: -3 / 4 °C (Az bulutlu)
  • Akdağ: 0 / 4 °C (Parçalı bulutlu)
  • Gevaş Abalı: -7 / 3 °C (Az bulutlu)
  • Mersivan: -5 / 7 °C (Az bulutlu)
  • Yıldızdağı: -3 / 4 °C (Az bulutlu)
  • Yalnızçam: -14 / 3 °C (Az bulutlu)
  • Ilgaz: -2 / 5 °C (Parçalı bulutlu)
  • Ergan: -3 / 3 °C (Parçalı bulutlu)
  • Keltepe: 0 / 3 °C (Parçalı bulutlu)
  • Murat Dağı: -4 / 6 °C (Az bulutlu)

