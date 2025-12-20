Son Mühür / Erkan Doğan - Av. Ahmet Okyay’ın İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Şirketler Hukuk Müşaviri görevindeyken, eşi Prof.Dr. Pınar Okyay’ın Genel Sekreter Yardımcılığına atanması İzmir kamuoyunda ‘liyakat mı etik mi’ tartışması başlattı. Tartışma sıcaklığını korurken Son Mühür Okyay çifti benzeri görev alan üç çiftin daha Büyükşehir’de üst düzey görev aldığını ortaya çıkarttı. Son Mühür’e konuşan bir üst düzey yetkili, “Biz başarılı olduğumuz için bu görevlerdeyiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Son Mühür’ün gündeme getirdiği ‘Liyakat mı Etik mi’ tartışmasında ikinci perdeyi aralıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın seçim tanıtım işlerinde görev alan Gazeteci Elif Demirci İşleğen, Başkan Tugay seçildikten sonra Büyükşehir Belediyesi’ne Basın Danışmanı olarak atandı. Yakın zamanlarda Elif Demirci İşleğen’in eşi gıda teknikeri Tamer İşleğen belediye iştiraki İZTARIM Marketlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. ‘Liyakat mı, etik mi” tartışmasında gündeme gelen diğer bir karı koca ise Zeki-Eylem Başar Yıldırım çifti! Başkan Tugay, Karşıyaka Belediyesi’nde Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev yapan Eylem Başar Yıldırım’ı geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı olarak atadı. 30 Haziran 2025 tarihinde de Eylem Başar Yıldırım’ın eşi Zeki Yıldırım, bakanlık onayı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine atandı. Eylem Başar Yıldırım’ın bir belediye iştirakinin yönetiminde yer aldığı ve buradan da maaş aldığı ifade ediliyor. Benzer eleştirilerin odağında olan diğer bir karı koca ise Yentürk çifti. Başkan Tugay’ın okul arkadaşı olduğu belirtilen Nejat Yentürk belediye iştiraki Grand Plaza Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaparken, eşi Aybala Yentürk ise eşi gibi üst düzey bir göreve atandı. Başkan Tugay, Kent Arşivi Müzesinde danışman olarak görev yapan Yentürk’ü, İZELMAN Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atadı. Aybala Yentürk, Başkan Tugay ile Karşıyaka Belediyesi’nde de birlikte mesaj yapmıştı.

MHP’li Altınkeser, “Köşe başı marketler bile karı koca çalıştırmıyor”, Üst Düzey bir yetkili, “Biz çok başarılı olduğumuz için eşlerimizle bu makamlardayız”

Tartışmaya katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki üst düzey karı koca görevlendirmelerini doğru bulmadığını belirtirken, Son Mühür’e konuşan ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir üst düzey yetkili, “Biz çok başarılı olduğumuz için eşlerimizle bu makamlardayız” şeklinde konuşması dikkat çekti. Altınkeser, “ İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde üst düzey bürokratları bırakın bir zincir markette bile karı koca çalışamaz. Çünkü etik değil, usulen doğru değil. Şirketin patronu, müdürü kadınla sorun yaşayınca kocası da araya girebilir. Bunlara mahal vermemek için özel şirketlerin tamamında karı-koca ilişkisi yasak. Evlendiklerinde birisi mutlaka işten ayrılır” diye konuştu.