Son Mühür- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz’in “Perperişan” adlı şarkısına erişim engeli getirilmesi için Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. Bakanlık, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi uyarınca kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık gerekçesiyle erişimin engellenmesini talep etti.

Dijital platformlara kısıtlama kararı

İfade Özgürlüğü Derneği’nin aktardığı bilgilere göre, mahkeme kararıyla şarkıya YouTube, Spotify ve Apple Music üzerinden erişim engeli getirildi. Ancak şarkı henüz Türkiye’deki kullanıcılar için tamamen görünmez hale getirilmedi.

Bakanlığın gerekçeleri

Bakanlığın mahkemeye sunduğu dilekçede, şarkı sözlerinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği ve kamu düzenini bozabileceği ifade edildi. Ayrıca vatandaşların CİMER üzerinden yaptıkları başvurularda, söz konusu şarkının “Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı” olduğu yönünde şikayetlerde bulundukları belirtildi.

Mabel Matiz’den açıklama geldi

Sanatçı Mabel Matiz, şarkısına yönelik tartışmalara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Matiz, eserlerinin her zaman hayatın farklı yönlerinden ilham aldığını vurgulayarak şunları dile getirdi:

“Şarkılarımda dinleyiciler kendi anlamlarını bulabilir. ‘Perperişan’, halk edebiyatı geleneğine öykünerek metaforlar üzerinden bir aşk hikayesini anlatmaktadır. Şarkıda geçen ‘toy bebe’ ifadesi ise ‘ham, hayattan derslerini almamış ruh’ anlamı taşımaktadır. Bu noktada kasıtlı çarpıtmalara şaşkınlıkla tanık oluyorum.”

Sanatçı ayrıca, kamu düzeni ve toplum sağlığının “bir şarkıyla bozulacak kadar kırılgan olmadığını” belirterek, kendisini destekleyen hayranlarına teşekkür etti.

Mahkeme kararının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) gönderildiği, uygulamanın ardından şarkının Türkiye’deki tüm dijital müzik platformlarından kaldırılmasının beklendiği öğrenildi.