Son Mühür- CHP'de Özgür Özel yönetimini Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle gündeme gelen gazeteci Mustafa Yavuz'u partiden atmak için harekete geçtiği ortaya çıktı.

''Bugün tarafıma, CHP MYK kararıyla tedbirli olarak doğrudan YDK’ya sevk edildiğim bilgisi ulaştı.'' bilgisini paylaşan Mustafa Yavuz,

''Ben yanlışa yanlış, doğruya doğru dedim; hakikati savundum.

CHP kültüründe eleştiri vardır. Ancak ben;

Şuan ki Genel Başkan Sayın Özgür Özel’in “normalleşme” politikasının yanlış olduğunu dile getirdiğim,

Kemal Kılıçdaroğlu’nu sırtından vuranları eleştirdiğim,

TBMM’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geldiğinde CHP Genel Başkanı’nın ayağa kalkmasını doğru bulmadığımı söylediğim,

CHP Genel Merkezi’ne Cumhurbaşkanlığı forsu asılmasını eleştirdiğim,

CHP örgütlerine verilmesi gereken paralarla Ekrem İmamoğlu’na “özgürlük mitingleri” yapılamaz dediğim için

CHP’den ihraç ediliyorum.

Bu karar benim için bir ceza değil, şeref madalyasıdır.'' mesajı verdi.



Gürsel Tekin'e desteğiyle dikkati çekmişti...



Mustafa Yavuz son dönemde polis eşliğinde İstanbul il binasına girmesiyle dikkati çeken CHP İstanbul il kayyumu Gürsel Tekin'e desteğiyle dikkati çekmişti.