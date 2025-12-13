Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir körfezinde yaşanan deniz marulları, koku, koyu renk, balık ölümleri ara ara kendini gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde Karşıyaka’nın Bostanlı sahilinde mevsimsiz ortaya çıkan deniz marulu kent sakinlerini endişelendirdi. Deniz yeşil örtüyle kaplandı. Mavi rengini kaybetti. Yeşil yüzeyi doğanın acil işareti gibiydi. Körfez neden bu kadar kirlendi sorusu yeniden gündeme taşındı.

Prof. Dr. Doğan Yaşar, yarılarda bulunarak belediye yönetiminden veri alamadığını söyleyerek, İzBB yönetimini eleştirdi.

“BELEDİYEDE KONUNUN UZMANI YOK İNŞAATÇI VAR”

İzmir Büyükşehir Belediyesi korkunç bilimsel yanlışlar yapıyor. Denize fıskiyeler koydular. Gemiler, teknelerle denize fıskiye koydular. Amaçları da denizi havalandırmakmış. Körfez bir derya, akvaryum değil. Metrelerce küp su giriyor ve çıkıyor. Neyi temizliyorsunuz? Bu kadar bilim dışı bir şeyi nasıl yapabiliyorsunuz? Belediyede doğa bilimcisi, jeoloji mühendisleri yok. Hepsi inşaatçı. İZSU’nun İZDENİZ’in genel müdürü inşaatçı. Başkanvekili inşaatçı. Bu konularda jeoloji mühendisleri olması lazım. Biyokimyacı olması gerekiyor. Çöp olayında da ‘jeoloji mühendisi birimine gidin bize İzmir’de en ideal çöp alanlarını bunun’ dedik. Bulurlar, işi zaten o. Su konusunda da İzmir’de nerelerde kuyu, su var çalışsınlar. Nereye yer altı barajlar yapılabilir sorun, araştırsınlar. Dünya’da bu işleri yapan bölüm jeoloji mühendisleridir. İZSU’nun kadrosuna bakıyorum ilgili uzmanlar yok. İZSU’da hidrojeolog yok. Suyu bilen yok” diye konuştu.

“KIŞ MEVSİMİNDE DENİZ MARULU OLUR MU? DÜN KÖRFEZDE MARUL VARDI”

İzmir Körfezi’nde dün görülen deniz marulları hakkında konuşan Yaşar, “Kış mevsiminde deniz marulu olur mu? Dün körfezde marul vardı. Bilimde işçiler olur. Kurumlar olmaz. Çinliler, Almanlar geldi. Biz burada 2002 yılında biz Türkler körfezi pırıl pırıl yaptık. İlla yabancıları mı istiyorlar, bekliyorlar. Nasıl yapılacağını söylüyoruz. 5,6 yılda 300 tane TV programım, bin tane de yazılı basında açıklamalarım vardır. Nasıl yapılacağını anlatıyoruz” dedi.

“İŞİ EHLİNE VERMEN GEREKİYOR. İNŞAATÇIYA DEĞİL”

Belediye yönetiminde ilgili kişilerin ilgili konularla ilgilenmediğini söyleyen Yaşar, “Kuzey’den kanal açacağız diyorlar. Ne kanalı? O kanalın bilimsel dayanağı olmadığını çok kez anlattım. 2009 yılında Aziz Kocaoğlu döneminde bilimle alakası olmayanlar kuzeyden kanal açarsak körfezdeki kirlilik gider dediler. Hayatı boyunca bilimsel ders almayan insanlar ahkam kesince olay bu oluyor. Duyumuma göre Körfez’in kenarlarına kuyu açacaklarmış. Kuyudan su çekip denize vereceklermiş. Komik ötesi. Bu işi ehline vermen gerekiyor. İnşaatçıya değil” dedi.

“İZBB SORUN ÇÖZMEK İSTEMİYOR, SORUN YARATMAK İSTİYOR”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yönetimini eleştiren Yaşar, “Bizde su sorunu yok, su yönetimi sorunumuz var. Körfez’de olduğu gibi konu ile ilgisi olmayan kişiler su yönetiyor. Hidrojeoloji, jeologların işi sudur. Bizim İzmir’de bu kişiler zıvanadan çıktı. Bu sene yine balık ölümleri bekliyorum. Bu durum hoş değil. Başka sorunlar da var ama belediyeden veri alamıyoruz. 15 yıldan beri, Aziz Kocaoğlu döneminden beri belediyeden veri alamıyorum. Bakmak istiyorum ama alamıyorum. İzBB sorun çözmek istemiyor. Sorun yaratmak istiyor. Sorun çözmek istese ben yıllardır bu konuda ne yapılacağını anlattım. Açsın dinlesin. Hala abuk sabuk şeylerle uğraşıyorlar. İzBB bilimden iyice kopmuş. İzmir Dünya’nın en önemli kentlerindendi. Bir söz vardır; İstanbul batarsa İzmir kurtarır diye. Hayır, Türkiye batarsa İzmir kurtarır. O kadar müthiş ekonomik durumumuz var. Yapılacak tek şey 2002 yılında olduğu gibi arıtmalar açılacak” şeklinde konuştu.