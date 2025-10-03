Son Mühür- Saraçhane’de düzenlenen eylemlere katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 87 kişi bugün İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ikinci kez duruşmaya çıktı.

İlk duruşma ve gözaltılar

19 Mart’ta gerçekleştirilen Saraçhane eylemlerinde aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Eylemler kapsamında toplam 99 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması 18 Nisan’da yapılmıştı.

Mahkeme heyeti bilirkişi incelemesi istedi

Duruşmada polisin orantısız güç kullanıp kullanmadığı ve eylemcilerin dağılma çağrılarına rağmen direnip direnmediği konusunda ayrıntılı bilirkişi incelemesi talep edildi. Daha önceki duruşmada, gazeteciler Ali Onur Tosun, Bülent Kılıç, Gökhan Kam, Zeyneb Ceren Kuray, Emre Orman, Yasin Akgül, Hayri Tunç ve Kurtuluş Arı ile avukat sanıklar Baran Nevzacanoğlu, Aziz Can Cengiz, Deniz Demirdögen ve Mine Erdost’un dosyalarının ayrılmasına karar verilmişti.

Savunmalar alındı, adli kontrol tedbirleri kaldırıldı

Mahkeme, bugün savunması alınan sanıklar hakkında adli kontrol tedbirlerini kaldırdı. Ancak savunması alınmayan bir sanık için yakalama emri çıkarılmasına hükmedildi.

Bir sonraki duruşma 28 Kasım’da

Duruşma, 28 Kasım saat 10.00’a ertelendi. Mahkeme, bir sonraki duruşmada eksik savunmaların alınmasını ve bilirkişi raporunun değerlendirilmesini planlıyor.