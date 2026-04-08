Son Mühür - ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın 40. gününde, taraflar arasında 15 günlük ateşkes kararı alındı. Ateşkesin, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a tanıdığı sürenin dolmasına kısa süre kala sağlandığı açıklandı.

Trump, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile görüşmeler yaptığını belirterek, her iki ismin de İran’a yönelik saldırıların durdurulmasını talep ettiğini ifade etti. Trump, “İran’ın Hürmüz Boğazı’nı tamamen, derhal ve güvenli şekilde açmayı kabul etmesi şartıyla, İran’a yönelik bombardıman ve saldırıları iki hafta süreyle durdurmayı kabul ediyorum. Bu karşılıklı bir ateşkes olacak” dedi.

İran’dan 10 maddelik bir teklif aldıklarını dile getiren Trump, bu metnin müzakereler için uygulanabilir bir zemin sunduğunu belirtti. ABD ile İran arasında geçmişte sorun yaratan başlıkların büyük bölümünde uzlaşmaya varıldığını söyleyen Trump, iki haftalık sürenin anlaşmanın son halinin verilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Trump ayrıca, İran’la varılan anlaşmayı “kusursuz bir zafer” olarak nitelendirirken, Çin’in de İran’ı müzakere sürecine ikna etmede rol oynadığını ifade etti.

10 Nisan'da başlayacak