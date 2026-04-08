Son Mühür - ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın 40. gününde, taraflar arasında 15 günlük ateşkes kararı alındı. Ateşkesin, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a tanıdığı sürenin dolmasına kısa süre kala sağlandığı açıklandı.
Trump, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile görüşmeler yaptığını belirterek, her iki ismin de İran’a yönelik saldırıların durdurulmasını talep ettiğini ifade etti. Trump, “İran’ın Hürmüz Boğazı’nı tamamen, derhal ve güvenli şekilde açmayı kabul etmesi şartıyla, İran’a yönelik bombardıman ve saldırıları iki hafta süreyle durdurmayı kabul ediyorum. Bu karşılıklı bir ateşkes olacak” dedi.
İran’dan 10 maddelik bir teklif aldıklarını dile getiren Trump, bu metnin müzakereler için uygulanabilir bir zemin sunduğunu belirtti. ABD ile İran arasında geçmişte sorun yaratan başlıkların büyük bölümünde uzlaşmaya varıldığını söyleyen Trump, iki haftalık sürenin anlaşmanın son halinin verilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Trump ayrıca, İran’la varılan anlaşmayı “kusursuz bir zafer” olarak nitelendirirken, Çin’in de İran’ı müzakere sürecine ikna etmede rol oynadığını ifade etti.
10 Nisan'da başlayacak
İran’ın, Pakistan’ın sunduğu iki haftalık ateşkes önerisini kabul ettiği ve kararın Mücteba Hamaney tarafından da onaylandığı bildirildi. İranlı yetkililer, ateşkesin 10 Nisan Cuma günü yürürlüğe gireceğini, tarafların mutabık kalması halinde sürenin uzatılabileceğini açıkladı.
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi ise yaptığı açıklamada, Pakistan’da gerçekleştirilecek müzakerelerin 15 gün içinde tamamlanmasının hedeflendiğini ve sahadaki kazanımların siyasi zeminde de teyit edilmesinin amaçlandığını ifade etti.
10 Maddelik anlaşmanın şartları belli odu
İran devlet medyası, 10 maddeden oluşan ateşkes anlaşmasının şartlarını kamuoyuyla paylaştı:
- ABD'nin ilkesel olarak saldırmazlık garantisi vermesi
- Hürmüz Boğazı'ndan geçişin, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde kontrollü şekilde yapılması
- Uranyum zenginleştirmenin kabul edilmesi
- İran'a tüm yaptırımların kaldırılması
- İran'a birincil yaptırımların kaldırılması
- BM Güvenlik Konseyi kararlarının sona erdirilmesi
- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararlarının sona erdirilmesi
- İran'a verilen zararların hesaplamalara göre tamamen tazmin edilmesi ve dondurulmuş tüm İran varlıklarının serbest bırakılması
- ABD savaş güçlerinin bölgedeki tüm üs ve konuşlanma noktalarından çekilmesi
- Lübnan dahil tüm cephelerde müttefik gruplara karşı savaşın sona ermesi
İsrail de onayladı
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırılar için ilan ettiği iki haftalık ateşkesi desteklediklerini ancak bu kararın Lübnan’ı kapsamadığını ifade etti.
''Bu, Trump'ın ve ordumuzun zaferi''
Beyaz Saray, ABD ile İran arasında 10 Nisan’da Pakistan’ın başkenti İslamabad’da başlaması planlanan müzakerelere ilişkin açıklama yaptı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yüz yüze görüşmeler için temasların sürdüğünü ancak Başkan ya da Beyaz Saray tarafından resmi bir duyuru yapılmadan hiçbir konunun kesinleşmiş sayılmayacağını belirtti.
Görüşmelere ABD adına Başkan Yardımcısı James David Vance, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın katılmasının beklendiği ifade edildi.
Leavitt, sağlanan ateşkesi değerlendirirken bunun ABD açısından Başkan Donald Trump ve ordunun başarısıyla elde edilmiş bir kazanım olduğunu söyledi. ABD ordusunun sahadaki gücünün, Washington’a önemli diplomatik avantajlar sağladığını belirten Leavitt, bu durumun Trump yönetiminin uzun vadeli barışa yönelik müzakerelere daha güçlü bir şekilde girmesine imkân tanıdığını vurguladı.
Hürmüz Boğazı gemilere açılacak
İran, ABD ve İsrail ile varılan geçici ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı’nı yeniden gemi geçişine açtı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ile yürütülen müzakerelerdeki diplomatik katkılarından dolayı Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir’e teşekkür etti.
Arakçi, İran’a yönelik saldırıların sona ermesi halinde ülkenin silahlı kuvvetlerinin de savunma operasyonlarını durduracağını belirterek, iki haftalık süreçte Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde ve belirlenen teknik şartlara uygun şekilde güvenli olarak sağlanacağını ifade etti.
''Her iki tarafı da 10 Nisan'da İslamabad'a davet ediyorum''
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran ile ABD ve müttefikleri arasında, Lübnan dahil tüm cepheleri kapsayan ve derhal yürürlüğe giren bir ateşkese ulaşıldığını memnuniyetle açıkladı.
Taraf liderlerine anlaşmaya vardıkları için teşekkür eden Şerif, tüm anlaşmazlıkların kalıcı şekilde çözülebilmesi amacıyla iki ülkenin heyetlerini 10 Nisan 2026 Cuma günü İslamabad’da yapılacak görüşmelere davet etti.
Şerif ayrıca, tarafların süreçte yapıcı bir tutum sergilediğini belirterek, İslamabad’da gerçekleştirilecek müzakerelerin kalıcı barışa zemin hazırlamasını umut ettiklerini ve önümüzdeki günlerde yeni olumlu gelişmeler paylaşmayı beklediklerini ifade etti.