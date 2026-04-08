Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 8 Nisan tarihli tahminlerine göre, Türkiye genelinde birçok bölgede yağış bekleniyor. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Van ve Iğdır hariç) ile Güneydoğu Anadolu’nun yanı sıra Balıkesir, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar görüleceği tahmin ediliyor. Özellikle Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Malatya, Muş ve Bingöl çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 7 derece arasında düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Öte yandan Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Hatay, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Kahramanmaraş, Sivas, Uşak, Yozgat, Kırıkkale, Karabük ve Osmaniye için sarı kodlu zirai don uyarısı yapıldı.

Don ve buzlanmaya dikkat

Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Malatya, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Rüzgarın ise Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında kuzeyli yönlerden; Akdeniz’in doğusu ve iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.

Cumartesi'ye kadar sürecek

Son değerlendirmelere göre, kuzey ve iç kesimlerdeki soğumaya bağlı olarak Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde hafif; çarşambayı perşembeye bağlayan geceden itibaren ise İç Anadolu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski bulunuyor. Cumartesi gününe kadar sürmesi beklenen don tehlikesine karşı özellikle üreticilerin ve vatandaşların tedbirli olması istenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ riskine karşı da dikkatli olunması gerekiyor.

8 nisan 2026 Hava durumu

MARMARA

ÇANAKKALE - 18°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu

EDİRNE - 16°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL - 15°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAKARYA - 17°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

EGE

A.KARAHİSAR - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İZMİR - 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA - 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA - 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

ANTALYA - 20°C - Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

BURDUR - 19°C - Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

HATAY - 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA - 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

ANKARA - 10°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI - 12°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR - 11°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA - 19°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU - 8°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DÜZCE - 13°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU - 10°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK - 13°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

ERZURUM - 9°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

KARS - 10°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA - 16°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

VAN - 10°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA - 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı