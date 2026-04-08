Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 8 Nisan tarihli tahminlerine göre, Türkiye genelinde birçok bölgede yağış bekleniyor. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Van ve Iğdır hariç) ile Güneydoğu Anadolu’nun yanı sıra Balıkesir, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar görüleceği tahmin ediliyor. Özellikle Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Malatya, Muş ve Bingöl çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 7 derece arasında düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.
Öte yandan Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Hatay, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Kahramanmaraş, Sivas, Uşak, Yozgat, Kırıkkale, Karabük ve Osmaniye için sarı kodlu zirai don uyarısı yapıldı.
Don ve buzlanmaya dikkat
Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Malatya, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Rüzgarın ise Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında kuzeyli yönlerden; Akdeniz’in doğusu ve iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.
Cumartesi'ye kadar sürecek
Son değerlendirmelere göre, kuzey ve iç kesimlerdeki soğumaya bağlı olarak Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde hafif; çarşambayı perşembeye bağlayan geceden itibaren ise İç Anadolu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski bulunuyor. Cumartesi gününe kadar sürmesi beklenen don tehlikesine karşı özellikle üreticilerin ve vatandaşların tedbirli olması istenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ riskine karşı da dikkatli olunması gerekiyor.
8 nisan 2026 Hava durumu
MARMARA
ÇANAKKALE - 18°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu
EDİRNE - 16°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL - 15°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAKARYA - 17°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İZMİR - 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA - 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA - 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
ANTALYA - 20°C - Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
BURDUR - 19°C - Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
HATAY - 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA - 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
ANKARA - 10°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANKIRI - 12°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR - 11°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA - 19°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
BOLU - 8°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DÜZCE - 13°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU - 10°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK - 13°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
ERZURUM - 9°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
KARS - 10°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA - 16°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
VAN - 10°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA - 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı