ABD Başkanı Donald Trump, İran ile sağlanan ateşkes mutabakatına ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Kendi sosyal medya mecrası Truth Social üzerinden açıklamalarda bulunan Trump, varılan anlaşmayı küresel huzur adına devasa bir adım olarak nitelendirirken, bölgenin ekonomik refahına dair iyimser mesajlar verdi.

Stratejik koridorda yeni dönem: Hürmüz Boğazı denetimi

Başkan Trump, ateşkes sonrası süreçte ABD’nin bölgedeki rolünün değişeceğinin sinyallerini verdi. Özellikle küresel enerji ticaretinin kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı’na dikkat çeken Trump, deniz trafiğinin güvenli ve akıcı bir şekilde yönetilmesi konusunda Washington’ın aktif bir rehberlik üstleneceğini belirtti. Bu hamlenin sadece askeri bir geri çekilme değil, aynı zamanda ticari bir istikrar operasyonu olduğunu vurgulayan Trump, bölgede "büyük paralar kazanılacağı" bir dönemin kapılarının aralandığını ifade etti.

Ekonomik atılım ve yeniden yapılanma süreci

İran’ın uzun süredir devam eden gerginliklerden yorulduğunu ve artık kalkınmaya odaklanması gerektiğini savunan ABD Başkanı, komşu ülkeler de dahil olmak üzere herkesin çatışma ortamından bıktığını dile getirdi. Trump’a göre, sağlanan bu barış zemini İran için kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecinin fitilini ateşleyecek. "Pek çok olumlu adım atılacak" diyen Trump, bu sürecin sonunda Orta Doğu’nun ekonomik anlamda kendi "altın çağını" yaşayabileceği öngörüsünde bulundu.

"Tetikteyiz": Diplomatik iyimserlik ve askeri denetim

Barışçıl bir gelecek tablosu çizmesine rağmen Trump, ABD’nin bölgedeki varlığını tamamen sonlandırmayacağının altını çizdi. Washington’ın süreci yakından izlemeye devam edeceğini belirten Başkan, her şeyin planlandığı gibi gitmesi için İran üzerindeki denetim mekanizmalarının korunacağını vurguladı. ABD’deki mevcut ekonomik ve siyasi atmosfere atıfta bulunarak, Orta Doğu'da da benzer bir yükseliş trendinin yakalanabileceğinden emin olduğunu sözlerine ekledi.