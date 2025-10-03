Son Mühür- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, dün akşam saatlerinde elim bir trafik kazası yaşadı. Sayın Gürcan'ı taşıyan resmi otomobil, Eskişehir'in Mahmudiye ilçesi Doğanca mevkisinde karıştığı kaza sonucu ciddi hasar aldı. Kaza sonrasında bölgeye hızla ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Prof. Dr. Gürcan, derhal Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazada can kaybı ve yaralılar

Milletvekili Gürcan'ın aracının çarpıştığı diğer otomobilde bulunan 51 yaşındaki Canan Topçu, kazada aldığı ağır yaralar nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ayrıca, diğer aracın 66 yaşındaki şoförü Neriman Oruç da kazada yaralanmıştı.

Sayın Gürcan'ın tedavisi yoğun bakımda sürüyor

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde detaylı tetkikleri yapılan Prof. Dr. Ayşen Gürcan'ın sağlık durumu hakkında yetkililerden açıklama geldi. Hastanede gerçekleştirilen muayene ve görüntülemeler sonucunda, Gürcan’ın göğüs kafesi başta olmak üzere vücudunun çeşitli bölgelerinde kırık ve çatlaklar tespit edildi. Yaşanan travmanın ciddiyeti göz önünde bulundurularak, Sayın Gürcan'ın tedavisine önlem amaçlı olarak yoğun bakım servisinde devam ettiği bildirildi. Gürcan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak tedavisinin titizlikle sürdüğü öğrenildi.

Kazada aynı araçta bulunan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü Coşkun Çetiner, başından ve sol elinden yaralanırken, Fatma Peker’in ise göğüs kafesinde çatlaklar meydana geldiği belirtildi. Her iki yaralının tedavileri de Eskişehir Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.