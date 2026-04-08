Son Mühür- Olay, Şişli ilçesine bağlı Mecidiyeköy Mahallesi’nde bulunan metro istasyonunda sabah erken saatlerde yaşandı. Edinilen bilgilere göre bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle raylara atladı.

Yaşanan gelişme sonrası Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı, Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Aynı anda ikinci tehlike: Bir yolcu raylara düştü

İntihar girişiminin yaşandığı anlarda istasyonda başka bir tehlikeli durum daha meydana geldi. Yoğunluk ve panik sırasında bir kadın yolcu raylara düştü.

Görevlilerin hızlı müdahalesi sayesinde kadın yolcunun kurtarıldığı öğrenildi. Olayın ardından güvenlik önlemleri artırılırken, istasyonda kısa süreli aksama yaşandı.