Son Mühür - ÇAYKUR, artan operasyonel maliyetler ve piyasa koşullarını gerekçe göstererek perakende satış fiyatlarını güncelledi. 2026 yılı yaş çay hasat sezonunun başlamasına kısa süre kala kuru çay fiyatlarına zam yapıldı.

Yüzde 10 arttı

Bloomberg HT verilerine göre, yüzde 10’luk fiyat artışı kurumun portföyündeki tüm kuru çay ürünlerini kapsıyor. Güncellenen tarifenin, toptancı bayiler ve distribütörlere iletilmesiyle birlikte bugünden itibaren yürürlüğe girdiği belirtiliyor. Sektör temsilcileri, bu artışı yaklaşan yaş çay alım sezonu öncesinde finansal dengeyi korumaya yönelik bir adım olarak değerlendiriyor. Gübre, enerji ve işçilik maliyetlerindeki yükselişin yanı sıra, yaş çay alım fiyatında beklenen artış ihtimalinin de kuru çay fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğu ifade ediliyor.

Enflasyon etkisi

Çayın, Türkiye’de hanehalkı tüketiminde önemli bir paya sahip olması nedeniyle, bu tür fiyat artışlarının gıda enflasyonu üzerinde doğrudan etkili olduğu değerlendiriliyor. ÇAYKUR’un belirlediği fiyatların sektörde referans alınması nedeniyle, özel sektör çay üreticilerinin de önümüzdeki günlerde benzer oranlarda fiyat artışına gitmesi bekleniyor.