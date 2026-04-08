Son Mühür - Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Bu gelişmeler, vatandaşların günlük yakıt maliyetlerini yakından takip etmesine neden olurken, “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi soruların yanıtı merak ediliyor.

7 lira 82 kuruşluk zam

Benzin litre fiyatına 65 kuruş, motorine ise 7 lira 82 kuruş zam yapıldı. Bu artışla birlikte motorinin litre fiyatı bazı illerde 90 liraya yaklaşmış oldu. 8 nisan 2026 Akaryakıt fiyatları İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 63.25 TL

Motorin litre fiyatı: 85.29 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 63.10 TL

Motorin litre fiyatı: 85.14 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL Ankara akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 64.22 TL

Motorin litre fiyatı: 86.42 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL İzmir akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 64.50 TL

Motorin litre fiyatı: 86.70 TL

LPG litre fiyatı: 34.79 TL