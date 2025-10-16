Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK), kamu kurumlarında yaşandığı iddia edilen sahte elektronik imza (e-İmza) skandalına yönelik kapsamlı bir denetim süreci başlattı.

Kamu güvenini korumak ve suistimalleri önlemek

DDK tarafından yürütülecek incelemenin, kamu hizmetlerinde güvenilirliği artırmak, olası usulsüzlükleri tespit etmek ve hukuka aykırı uygulamalara karşı etkili önlemler almak amacıyla başlatıldığı bildirildi. Kurulun, denetim sürecinde kamu kurumlarının e-İmza kullanımına ilişkin tüm süreçleri detaylı biçimde ele alacağı belirtildi.

Bilgi güvenliği altyapısı detaylı olarak incelenecek

Devlet Denetleme Kurulu, elektronik imza işlemlerinde kullanılan bilgi sistemlerinin güvenlik altyapısını ve uygulama mekanizmalarını kapsamlı bir şekilde inceleyecek. İnceleme kapsamında, mevcut önlemler, siber güvenlik protokolleri ve işlem süreçlerindeki olası güvenlik açıkları değerlendirilecek.

DDK denetimi başladı

Kurulun çalışmalarıyla birlikte, sahte e-İmza iddialarının kaynağı, kamu kurumlarında yaşanabilecek ihmal ya da manipülasyon ihtimalleri de araştırılacak. DDK’nın hazırlayacağı raporun, dijital güvenlik politikalarının güçlendirilmesine yönelik yeni adımların atılmasında yol gösterici olacağı ifade ediliyor.