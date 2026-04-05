Son Mühür- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in kanatları altında siyasi kariyerini şekillendirme hesapları yapan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin hesapları, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın başrolünde olduğu skandal sonrası sil baştan değişmek zorunda kaldı.

Ankara'da bir otel odasında emri altında çalışan 21 yaşındaki kadın belediye personeliyle uygunsuz bir durumda yakalanan Özkan Yalım, rüşvet soruşturmasında tutuklandı.

Türkiye'nin konuştuğu skandal sonrası CHP Genel Merkezi'nin üyeliğini askıya aldığı Özkan Yalım dışında Ömer Eşki'nin de siyasi kariyeri uçurumun kıyısına geldi.



Yalım'ın ilişkisi olduğu başka bir kadını Bornova Belediyesi'nde bankamatik personel olarak çalışmasına onay veren Ömer Eşki'nin, kamu zararını itiraf edip, parasını veririm konu kapanır! tavrı, tartışmaları söndürmek yerine daha da alevlendirdi.



Savcılık Ekşi için düğmeye bastı...



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bankamatik personel çalıştırdığını itiraf eden Ömer Eşki hakkında soruşturma için düğmeye bastı.

CHP lideri Özgür Özel'in iki günlük İzmir programında Ömer Eşki hakkındaki soruları duymazlıktan gelmesine rağmen CHP kulislerinde Ömer Eşki'nin suçunu itiraf ettiği için görevi ihmalden koltuğa veda edebileceği konuşuluyor.



Önümüzdeki dönem İzBB'ye hazırlanıyordu...



Ömer Eşki'nin önümüzdeki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olma hayallerinin mucizellere kaldığı süreçte siyasi anlamda en karlı çıkan ismin Cemil Tugay olduğu görülüyor. Geride kalan iki yıllık görev süresinde Tugay'la Eşki arasında sık sık gerilim olduğu iddiaları gündeme gelmiş, Eşki Büyükşehir Meclisi'ndeki bir konuşmasında ''Size en büyük kötülüğü en yakınızdakiler yapıyor'' sözleriyle Tugay'a yüklenmişti.

Siyasi anlamda Ankara'da çok güçlü kulisi olan Ömer Eşki'nin içine düştüğü durum, İzmir siyasetinde Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçecek yarışı da şekillendirmeye aday görünüyor.

Son durum, Cemil Tugay, Ömer Eşki rekabetinde ibre açık ara Tugay'ın lehine dönmüş durumda.

