Son Mühür- Son dönemde üst üste gerçekleştirilen operasyonlara dikkat çeken MASAK eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak söz konusu operasyonların,

kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı gibi mali suçlarla mücadele etmek amacıyla kurulmuş uluslararası bir hükümetler arası örgüt olan FATF (Financial Action Task Force)'ın Türkiye denetimlerinin sonucu olduğuna dikkat çekti.



Bunlar sadece buzdağının üstü mü?



''Son zamanlarda yoğun biçimde yapılan karapara ve yasadışı bahis operasyonları herkesin dikkatini çekiyordur.'' diyen Ramazan Başak,

''Operasyonlardan sadece;

Can Holding’te 2021-2022 yılları arasında sisteme 88 milyar TL karapara sokulduğu ve 2021-2025 yılları arasında 50 milyar dolar karapara trafiği yaratıldığı,

Papara’da 155 milyar TL’lik yasadışı bahis ve karapara trafiği.

Laleli’deki döviz operasyonunda 48 milyar TL. karapara trafiği,

Kapalıçarşı’da yapılan Pırlanta operasyonunda ise 250 milyon dolarlık yasadışı fon trafiği,

ortaya çıkarıldı. Kapalıçarşı için bunlar sadece buzdağının üstü deniliyor.'' hatırlatmasında bulundu.



Gri listeye alınmıştık...



Dördüncü Tur denetimde, karapara ile yeterince mücadele edilmediği ve gerekli yasal düzenlemeler çıkarılmadığı için FATF tarafından Gri Listeye alınmıştık.'' hatırlatmasında bulunan Dr. Ramazan Başak,

''FATF beşinci tur denetimlerine başladı.

İnsanın FATF. “keşke sık sık denetimlere gelse” diyesi geliyor.'' mesajı verdi.

