Son Mühür- Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini korumak amacıyla yürüttüğü denetimler sonucunda, sağlığı tehlikeye düşüren ve tüketiciyi yanıltan (taklit-tağşiş) firmaları ifşa etmeye devam ediyor.

Bakanlığın yayınladığı son listede, özellikle İzmir’in Bornova, Torbalı ve Buca ilçelerindeki bazı işletmelerde şok edici bulgulara rastlandı.

Lahmacun harcından "kalp" çıktı

Bakanlığın son denetimlerinde, Bornova’da faaliyet gösteren bir işletmenin lahmacun harcında kullanılan malzemeler pes dedirtti.

Yapılan analizlerde, dana etli olduğu iddia edilen çiğ lahmacun harcının içerisine sakatat (kalp) karıştırıldığı tespit edildi.

İşletme adı: Gürman Pide - Güler Sürer

Ürün: Dana etli lahmacun harcı (Çiğ)

Uygunsuzluk: Sakatat (Kalp) tespiti

İlçe/İl: Bornova / İzmir

Cağ kebabında tavuk oyunu

Bornova’daki bir diğer pazar yeri tezgahında ise döner ve kebap kategorisinde skandal bir bulguya ulaşıldı. Kırmızı et olarak satılan pişmiş cağ kebabının içerisine kanatlı eti (tavuk, hindi vb.) karıştırıldığı laboratuvar sonuçlarıyla belgelendi.

İşletme adı: Bornova Kapalı Pazar Yeri Yöresel Ürün Tezgahı - Fatih Koçyiğit

Ürün: Cağ kebabı (Pişmiş ürün)

Uygunsuzluk: Kanatlı eti tespiti

İlçe/İl: Bornova / İzmir

Zeytinyağı değil, "tohum yağı" karışımı

Hile sadece et ürünleriyle sınırlı kalmadı. Torbalı ilçesinde üretilen ve "Taş Baskı Natürel Sızma" etiketiyle satılan zeytinyağlarının içerisine, maliyeti düşürmek amacıyla düşük kaliteli tohum yağlarının karıştırıldığı ortaya çıktı.

İşletme adı: Hisaroğulları Tarım Gıda Hayvancılık

Ürün: Taş baskı natürel sızma zeytinyağı (Gemlik)

Uygunsuzluk: Tohum yağları karıştırılması tespiti

İlçe/İl: Torbalı / İzmir

Antep fıstığı yerine bezelye

Kuruyemiş ve atıştırmalık sektöründe de tüketiciyi yanıltan yöntemlere başvurulduğu görüldü. Buca’da üretilen çocuklara yönelik vitaminli toplar içerisinde, Antep fıstığı kullanıldığı beyan edilmesine rağmen bezelye tespit edildi.

İşletme adı: Adnan Karaman - AS Kuruyemiş Şekerleme Kuru Kahve

Marka: Fropiekids

Ürün: Vitaminli toplar (Antep fıstığı kaplı fındık ezmesi ve hurma)

Uygunsuzluk: Bezelye tespiti

İlçe/İl: Buca / İzmir