Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimi, adli bir soruşturma çerçevesinde hakkında tutuklama kararı verilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile ilgili radikal bir adım attı. Parti Sözcüsü Zeynel Emre tarafından kamuoyuna duyurulan gelişmeye göre, Yalım’ın parti içindeki geleceği için kritik süreç resmen başlatıldı. Genel merkezde yapılan değerlendirmeler neticesinde, belediye başkanının tutukluluk hali ve hakkındaki iddiaların vahameti göz önünde bulundurularak disiplin mekanizmasının en üst seviyeden işletilmesine karar verildi.

Disiplin süreci başlatıldı: Tedbirli olarak YDK'ya sevk

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, konuya ilişkin yaptığı resmi bilgilendirmede, Özkan Yalım’ın "kesin ihraç" talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) gönderildiğini belirtti. Alınan bu kararın "tedbirli" olarak uygulanacağı, yani Yalım’ın bu süre zarfında parti içindeki tüm yetki ve haklarının kurul kararı netleşene kadar askıya alındığı vurgulandı. Parti tüzüğünün disiplin hükümlerine dayandırılan bu hamle, CHP’nin etik ilkeler ve hukuki süreçler konusundaki hassasiyetini yansıtan bir siyasi duruş olarak değerlendiriliyor.

Soruşturma ve tutuklama kararının ardından ilk hamle

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yürütülen adli soruşturmanın ardından gelen tutuklama kararı, siyaset gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. CHP Genel Merkezi, davanın detaylarını ve soruşturma aşamalarını yakından takip ederken, kamuoyu vicdanını ve parti prestijini korumak adına hızla hareket etti. Zeynel Emre’nin açıklamaları, partinin hukuki süreçlerin sonuçlanmasını beklemeden kendi iç denetim mekanizmasını çalıştırdığını gösteriyor. Yüksek Disiplin Kurulu'nun önümüzdeki günlerde toplanarak Yalım hakkındaki nihai kararı vermesi bekleniyor.

Şeffaf siyaset ve etik değerler vurgusu

Sözcü Zeynel Emre, alınan bu kararın partinin temel ilkeleri doğrultusunda şekillendiğinin altını çizdi.

