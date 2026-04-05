SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Bornova Belediyesi, son günlerde adliyelik olan "bankamatik memuru" operasyonuyla sarsılıyor. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın ricasıyla işe alındığı itiraf edilen A.A. isimli şahsın, 5 ay boyunca tek gün mesai yapmadan belediyeden maaş aldığı ortaya çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın "Nitelikli Dolandırıcılık" soruşturması başlattığı olayda, Başkan Ömer Eşki, kamu zararını cebinden ödeyeceğini açıklasa da tepkiler dinmiyor. Bornova’daki asıl büyük fotoğraf, bu skandalın çok daha derin bir torpil ağının parçası olduğunu gösteriyor.

İşte Daha Önce Alınan O Yakınlar!

Bankamatik skandalı, belediye koridorlarında unutturulmaya çalışılan "aile boyu torpil" dosyasını tekrar gündeme taşıdı. Bornova Belediyesi’nin bir kamu kurumu olmaktan çıkıp "torpilhane"ye dönüştüğü iddialarının odağında ise şu isimler yer alıyor. CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın’ın kızı E. Ç., belediye yönetimi tarafından jet hızıyla müdür yapıldı. Genel Merkez’in "akraba ataması" yasaklarına rağmen yapılan bu atama, Bornova’daki aile saadetinin ilk adımıydı. İlçe Başkanı Çapın’ın dünürü Erkan E.yi, belediye şirketlerinden birinin yönetim kuruluna getirilerek maaşa bağlandı.

Liyakat Rafta

Uşak’tan gönderilen "özel kontenjanlı" bankamatik memurları ve ilçe başkanının belediyeyi aile meclisine çeviren akraba atamaları, Bornova’da liyakatin tamamen rafa kaldırıldığını kanıtlıyor. Binlerce Bornovalı genç işsizlikle mücadele ederken, belediye kadrolarının "hatırlı dostlara" ve "başkan yakınlarına" tahsis edilmesi kamu vicdanını yaralamaya devam ediyor.

"Yakın Arkadaş Matinesi"

"Yakın arkadaş matinesi" olarak adlandırılan bu tablo, Bornova Belediyesi’nin kurumsal kimliğini de tartışmaya açtı. Savcılığın yürüttüğü soruşturmanın ucu belediye yetkililerine kadar uzanırken, Bornova halkı şimdi şu soruyu soruyor: "Belediye mi yönetiliyor, yoksa birilerinin aile şirketi mi?"