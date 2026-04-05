SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir'in Bornova İlçesinde mülkiyet haklarını hiçe sayan imar planı revizyonu büyük tepkiye neden oldu. Belediye Plan ve Proje Müdürlüğü’nün hazırladığı 2025-498... sayılı dosya, belediyenin parası yetmediği için yapamadığı kamulaştırma yükünü vatandaşın sırtına yüklemeye çalıştığı yorumlarına neden oldu.

Mahkeme İptal Etmişti



İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin 01.07.2016 tarihli kararıyla Kazım Dirik Mahallesi 1 ada; 64, 65, 66, 67 ve 68 parsellerdeki imar planını iptal etmişti. Bornova Belediyesi, yargı kararını hiçe sayarak aynı bölge için "revizyon" adı altında yeni bir operasyon başlattı. Vatandaşın arsasından geçecek 25-30 metrelik yollar için kamulaştırma bedeli ödemek istemeyen belediye, masa başında çizdiği planlarla tapuları buharlaştırıyor.



Yüzde 35 Yol Yüzde 8 Park

Belediyenin hazırladığı tablolara göre, bölgenin neredeyse yarısı yola, parka ve "pasif yeşil alana" gidiyor. Toplam alanın yüzde 35’i sadece yol! Bu, vatandaşın arsasının büyük bir kısmının bedavaya belediyeye geçmesi demek. "Revizyon yapıyoruz" diyerek vatandaşın elindeki değerli araziler, kağıt üzerinde "yeşil alan" ve "yol" yapılmak isteniyor.

Zemin Sorunlu Belediye İnatçı

Üstelik belediyenin bu inadı sadece hukuka değil, doğaya da aykırı. Raporda bölgenin zemini "Önlemli Alan 5.1" riskli zemin olarak geçiyor. . Yani hem zemin oturma riski taşıyor hem de hukuki süreçler arap saçına dönmüş durumda. Buna rağmen belediyenin bu bölgede ısrarla plan değişikliği yapması, akıllara tek bir soruyu getiriyor: "Belediye, vatandaşın malını bedavaya getirmek için mi bu kadar acele ediyor?"

Vatandaşlar İsyanda:'Yıllardır Vergi Ödedik'

Bölge sakinleri, "Biz yıllardır bu binalar için belediyeye emlak vergisi ödüyoruz, çöp vergisi ödüyoruz. Madem buralar yol olacaktı, neden yıllarca bizden vergi topladınız?" Belediyenin hem vatandaştan vergi alıp hem de aynı vatandaşın tapulu mülkünü bedavaya kamulaştırmaya çalışması tepkilere neden oldu. Revizyon planının askıda olduğu belirten vatandaşlar, sürenin bitiminden sonra yürütmenin durdurulması için dava açacaklarını dile getirdiler.

