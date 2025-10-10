Son Mühür - Kamu görevlilerine ait sahte kimlikler kullanılarak e-imza alınması ve usulsüz ehliyet ile eğitim sertifikası düzenlenmesine yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

23 kişi tutuklandı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 92 kişiden 23’ü tutuklanırken, 69 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Duruşma 16 Ocak 2026 tarihine ertelendi. Ayrıca, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu bulunan beş sanığın, cezaevinde geçirdikleri süre dikkate alınarak tahliyelerine karar vermişti.

Neler yaşandı?

Geçtiğimiz aylarda, sahte e-imzalar kullanılarak ehliyet ve diploma üretildiğine dair haberler Türkiye gündeminde geniş yer bulmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada 220 kişi hakkında işlem yapılırken, 199 şüpheliye karşı kamu davası açılmıştı. Bazı akademisyenlerin sahte diploma aldığı iddia edilmiş, ancak Türkiye’de görev yapan hiçbir akademisyen veya Milli Eğitim Bakanlığı öğretmeninin bu kişiler arasında bulunmadığı vurgulanmıştı.

İddialara ilişkin iki ayrı iddianame hazırlanmıştı. İlk iddianamede, 134 sanık hakkında ÖSYM Kanunu’na muhalefet, resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemine girme ve verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İkinci iddianamede ise 65 sanık için aynı suçlardan 5 yıldan 50 yıla kadar değişen hapis cezaları istenmişti. Hazırlanan iddianameler, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.