Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüsünü kullanan sürücü, sefer sonunda aracı temizlerken koltukta para dolu bir poşet buldu.

Şoför Ümit Tosun, poşetin içinde 103 bin lira bulunduğunu fark edince durumu hemen amirlerine iletti. Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda, paranın Mehmet K. adlı yolcuya ait olduğu tespit edildi.

Dürüstlüğü ile örnek oldu