Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüsünü kullanan sürücü, sefer sonunda aracı temizlerken koltukta para dolu bir poşet buldu.
Hemen amirlerine iletti
Şoför Ümit Tosun, poşetin içinde 103 bin lira bulunduğunu fark edince durumu hemen amirlerine iletti. Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda, paranın Mehmet K. adlı yolcuya ait olduğu tespit edildi.
Dürüstlüğü ile örnek oldu
Paranın sahibine ulaşılmasının ardından Mehmet K, durağa gelerek 103 bin lirasını geri aldı. Dürüst davranışıyla takdir toplayan Ümit Tosun, şu ifadeleri kullandı:
“İşimizi helalinden yapıyoruz. Bugüne kadar haram lokma yemedim, evlatlarıma da yedirmem. Parayı sahibine teslim etmek benim insanlık görevim”