Son Mühür- Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) görev yapan birliklerde inceleme ve denetleme faaliyetlerinde bulundu.

Mekanize ve zırhlı birliklerde denetim

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Tokel, 28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı ve 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığına ziyarette bulundu. Tokel, birliklerde yürütülen faaliyetleri yerinde gözlemleyerek Mehmetçiklerle bir araya geldi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde konuşlu 28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı ile 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Mehmetçiklerle iftarda bir araya gelen Orgeneral Metin Tokel ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhurman’ı makamında ziyaret etti."