Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir’in doğa harikası Kemalpaşa’da doğa katliamı yaşanıyor. Kimliği bilinmeyen kişiler, Kemalpaşa’nın Aşağı Kızılca Köyü’ne fabrika atıklarını döktü. Sıvılaşmış atığı su sanıp içen çok sayıda kuş, tavuk ve ördek telef oldu!

Ördeklerimin havuzuna atık döküldü, hayvanlar telef oldu!

Kemalpaşa’nın Aşağı Kızılca Köyü sakinleri daha önce de benzer bir çevre katliamının yaşandığını belirterek, yetkilileri göreve davet etti. Fabrika atığı dün gece geç saatlerde tarlasına dökülen Mustafa Süngü, Son Mühür’e yaptığı açıklamada, “Tarlama ne döktüler bilmiyorum. Dökülen yer ördeklerim havuzuydu. Bir sürü ördek ve tavuk atığın olduğ yerden su içmiş, çok sayıda hayvanım ve çevreden gelen kuş ve tavuklar telef oldu. Benim duyduğum biogaz atığı. Normal şartlarda bu fabrikanın sahiplerinin Menemen’deki lisanslı döküm alanına dökmeleri gerekirken, geceleri buraya döküyorlar. Geçtiğimiz hafta aynı atığı dökmüşlerdi”

Muhtar, "Jandarma tutanak tutmuştu"

Aşağı Kızılca Mahalle Muhtarı Süleyman Coşkun, Son Mühür’e yaptığı açıklamada, “Daha önce başka bir tarlaya döküldü. Jandarma tutanak tutmuştu. Atan gece karanlıkta atıp gidiyor" diye konuştu.