Son Mühür - Akaryakıt fiyatlarında sürücüleri endişelendiren zam beklentilerinde rota değişti. Orta Doğu’da ABD–İran geriliminin gevşemesi ve küresel piyasalardaki sakinlik, motorin için planlanan yüksek artışı durdurdu. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 2 lira 74 kuruşluk zam kararı iptal edildi.
Zam yapılmayacak
Savaş endişeleriyle hızla yükselen Brent petrol fiyatları, jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte geri çekildi. Bu gelişme Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Daha önce açıklanan ve kamuoyunda büyük tepki toplayan yüksek oranlı motorin zammı, bu nedenle iptal edildi.
Sınırlı artış uygulanacak
Yüksek oranlı zam iptal edilse de motorin fiyatlarında artış tamamen rafa kalkmış değil. Alınan bilgilere göre motorin grubunda bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 20 kuruşluk sınırlı bir yükseliş uygulanacak. Böylece sürücüler, beklenen büyük artış yerine daha düşük seviyede bir fiyat güncellemesiyle karşılaşmış olacak.
Motorinde artış beklentisi zayıflarken, otogaz tarafında fiyat yükselişi yaşandı. Dün gece itibarıyla LPG’nin litre fiyatına 80 kuruşluk zam yansıtıldı ve akaryakıt tabelaları güncellendi.