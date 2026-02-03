Son Mühür - Akaryakıt fiyatlarında sürücüleri endişelendiren zam beklentilerinde rota değişti. Orta Doğu’da ABD–İran geriliminin gevşemesi ve küresel piyasalardaki sakinlik, motorin için planlanan yüksek artışı durdurdu. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 2 lira 74 kuruşluk zam kararı iptal edildi.

Savaş endişeleriyle hızla yükselen Brent petrol fiyatları, jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte geri çekildi. Bu gelişme Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Daha önce açıklanan ve kamuoyunda büyük tepki toplayan yüksek oranlı motorin zammı, bu nedenle iptal edildi.

Sınırlı artış uygulanacak