Son Mühür- TÜİK'in hesaplamalarına göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 4,84, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,67 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 30,65, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,17 olarak kayıtlara geçti.



Enflasyon rakamlarını değerlendiren Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, son dönemde AK Parti içinden açıklamalarıyla gündem olan Muhammet Emin Akbaşoğlu, Hasan Ufuk Çakır ve Mestan Özcan üzerinden göndermede bulundu.

''Enflasyonu aralıkta düşük gösterip ocakta emekliyi açlığa mahkûm etmezseniz İngiliz işgaline uğramazsınız!'' vurgusunda bulunan Arıkan,

''TÜİK'in algıları yerine gerçek enflasyonu açıklarsanız emekli için Gabar'dan gelecek petrolü beklemek zorunda kalmazsınız.

Kağıt üstündeki rakamlarda değil de çarşıda pazarda yaşarsanız, 500 bin TL vekil maaşı yetmiyor demezsiniz!

TÜİK’in rakamlarındaki ahlak sorunu, Türkiye’nin enflasyon sorunundan daha büyük!'' değerlendirmesinde bulundu.



Arıkan kimleri kast etti?



AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, asgari ücretin altında maaş alan emeklilere refah artışı için Gabar’dan çıkarılacak petrolü beklemelerini önermişti.

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, emekli maaşlarının 20 bin lira olmasına tepki gösterenlere, ''İsviçre'de yaşamıyorsunuz. Ülke işgale uğrayabilir'' savunmasıyla ilginç bir bakış açısı getirmişti.

500 bin liraya yakın maaş almasına rağmen geçinemediğini söyleyen AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan,

''"Ben emekli maaşımla milletvekili maaşımı sana vereceğim. Sen de gel, bunları bir ay içerisinde idare et" sözleriyle gündem olmuştu.