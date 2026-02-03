Son Mühür- Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon’un Akyazı bölgesindeki zemin hareketliliğine dikkat çekerek "Turuncu Alarm" uyarısında bulundu. Bektaş, bölgedeki devasa projelerin aktif bir heyelan sahası ve dolgu alanı üzerinde yükseldiğini vurgulayarak acil önlem çağrısı yaptı.

Kronolojik hatalar zinciri: Okul boşaltıldı, deniz dolduruldu

Prof. Dr. Bektaş, Akyazı’daki riskin yeni olmadığını, geçmişte yaşanan olayların bugünkü tehlikeye ışık tuttuğunu belirtti. Bölgedeki "hatalar zinciri" şu kronolojiyle özetlendi:

• 2009: Şiddetli heyelan nedeniyle Trabzon-Samsun karayolu ulaşıma kapandı.

• 2010: Heyelan riski nedeniyle Akyazı İlkokulu güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

• 2010-2015: Heyelan sahasının tam ön cephesinde devasa deniz dolgu çalışmaları başlatıldı ve tamamlandı. Bu süreçte bölgeye stadyum ve Şehir Hastanesi gibi stratejik yapılar inşa edildi.

Deprem ve dikey hareketlilik: Sentinel-1 verileri korkuttu

Bölgedeki hareketliliğin sadece yüzeyle sınırlı kalmadığı, uydu verileriyle de kanıtlandı. Trabzon’da meydana gelen M_w = 3.8 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası Sentinel-1 uydusundan alınan veriler, dolgu alanı dahil tüm heyelan sahasının 7 mm’lik bir düşey hareket kazandığını ortaya koydu. Bu durum, bölgenin aktif tektoniğinin yapı stokunu doğrudan tehdit ettiğini gösteriyor.

7/24 izleme şart!

Akyazı Tüneli, Şehir Hastanesi ve Stadyum gibi kritik yapıların bulunduğu bölge için "Turuncu Alarm" verilmesi gerektiğini savunan Bektaş, şu somut çözüm önerilerini sundu:

"Heyelan bölgesi ve dolgu alanına acilen bir GNSS ağı kurulmalıdır. Zemin hareketleri milimetrik hassasiyetle AFAD veya KTÜ tarafından 7 gün 24 saat kesintisiz olarak izlenmelidir."

Stratejik tesisler tehdit altında

Bölgedeki aktif heyelan sahası sadece konutları değil; ulaşım akslarını (Akyazı Tüneli), spor komplekslerini (Stat) ve sağlık altyapısını (Şehir Hastanesi) da içine alan geniş bir risk çemberi oluşturuyor. Uzman isim izleme mekanizmalarının devreye alınmaması durumunda geri dönülemez hasarların oluşabileceği konusunda uyarılarda bulundu.