Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan otobüs kazasının ardından, hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri gün yüzüne çıkmaya başladı. 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 25 kişinin ise yaralandığı feci kazada; yarım kalan hayaller, okul yolundaki öğrenciler ve işine dönen profesyonellerin acı kaybı derin bir üzüntü yarattı.

Döşemealtı yolunda katliam gibi kaza

Antalya-Burdur kara yolu üzerindeki Döşemealtı mevkiinde kontrolden çıkan 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsünün şarampole devrilmesiyle sonuçlanan kaza, bölgede son yılların en büyük trafik facilarından biri olarak kayıtlara geçti. Dün gerçekleşen kazanın ardından olay yerine çok sayıda acil servis ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemeler ve müdahaleler sonucunda 10 vatandaşımızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 25 kişi ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Hayalleri ve aracı için yola çıkmıştı

Kazada hayatını kaybeden 35 yaşındaki Erdi Demirsoy’un hikayesi, Bilecik’in Söğüt ilçesinden Antalya’ya uzanan bir umut yolculuğuna dayanıyordu. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Demirsoy’un, eşi Burcu Demirsoy ile birlikte yeni bir araç satın almak amacıyla Antalya’ya doğru seyahat ettiği öğrenildi. Bu heyecanlı yolculuk, Döşemealtı’nda yaşanan feci kaza ile son buldu. Kazada Erdi Demirsoy hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan eşi Burcu Demirsoy’un ise ağır yaralı olarak hastanede tedavi gördüğü bildirildi. Genç işçinin cenazesinin, yarın Söğüt ilçesinde öğle namazını müteakip düzenlenecek törenle toprağa verileceği açıklandı.

Grafik tasarım öğrencisi Sudem

Faciada yaşamını yitiren bir diğer isim olan 20 yaşındaki Sudem Çakmak, eğitim hayallerinin peşinde yol alıyordu. Bilecik’in Osmaneli ilçesinde ikamet eden Çakmak’ın, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü’nde eğitim gördüğü belirlendi. Tatil veya aile ziyareti sonrası okuluna dönmek üzere otobüse binen genç üniversitelinin kaybı, hem ailesini hem de okul arkadaşlarını yasa boğdu. Geleceğin grafik tasarımcısı olma yolunda ilerleyen Sudem’in vefatı, kazanın eğitim camiasındaki en acı kaybı olarak kayıtlara geçti.

Eğlence müdürü Aslı Çevik

Eskişehir kökenli olan ve Antalya turizminin önemli isimlerinden biri olarak bilinen 47 yaşındaki Aslı Çevik de kazada hayatını kaybedenler arasında yer aldı. Manavgat ilçesinde faaliyet gösteren lüks bir turistik otelde eğlence müdürü (entertainment manager) olarak görev yapan Çevik’in kaybı, turizm camiasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Profesyonel iş hayatındaki başarısıyla tanınan Çevik’in cenazesi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Eskişehir’e nakledildi. Başarılı turizmcinin naaşının yarın memleketinde son yolculuğuna uğurlanacağı bilgisi paylaşıldı.