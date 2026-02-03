İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı bir suç soruşturması, dijital dünyanın tanınmış simalarına uzanmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen titiz çalışmalar neticesinde, sosyal medya platformlarında geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Mükremin Gezgin, Ankara’da emniyet güçleri tarafından yakalanarak muhafaza altına alındı. Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü bu operasyon, popüler isimlerin dahil olduğu dosyada yeni bir perdeyi aralarken, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Operasyonun detayları ve yöneltilen ciddi iddialar

Söz konusu soruşturmanın içeriği, toplum sağlığını ve ahlaki yapıyı doğrudan etkileyen ağır iddiaları barındırıyor. Savcılık makamının hazırladığı dosya kapsamında Gezgin’e; uyuşturucu madde kullanımı veya ticaretine ilişkin şüphelerin yanı sıra fuhuş iddialarının da yöneltildiği öğrenildi. Emniyet birimlerinin teknik ve fiziki takibi sonucu Ankara’da olduğu tespit edilen şüpheli, gerçekleştirilen baskınla gözaltına alınarak ilgili birimlere sevk edildi. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, fenomenin dijital faaliyetleri ve bağlantılı olduğu ağlar mercek altına alındı.

Adli süreç ve beklenen sevk işlemleri

Ankara’da gözaltına alınan Mükremin Gezgin’in ifade işlemleri ve ön tahkikat süreci devam ederken, yargı mercilerindeki bir sonraki adımın detayları da netleşmeye başladı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelinin, İstanbul’daki soruşturma dosyasıyla ilişkilendirilmek üzere adliyeye sevk edileceği bildirildi. Yetkililerden alınan bilgilere göre, Gezgin’in savcılık karşısına çıkacağı ve hakimlik işlemlerinin başlatılacağı tarih olarak yarın işaret edildi.

Ünlü isimlere yönelik kapsamlı takip sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dijital platformları ve uyuşturucu trafiğini hedef alan bu hamlesi, sadece tek bir isimle sınırlı kalmıyor. Kaçakçılık ve Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen bu geniş ölçekli operasyonun, popüler kültür ikonları ve yüksek takipçili hesaplar üzerindeki denetim mekanizmalarını sıkılaştırdığı gözlemleniyor. Kamu düzenini koruma amacı güden bu operasyonların devam edeceği ve dosyada ismi geçen diğer figürlerle ilgili incelemelerin de titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.