Son Mühür / Yağmur Daştan - Konak Belediyesi şubat ayı meclis toplantısında ‘Taşıt Kiralama Hizmet Alımı’ konusu gündeme geldi. Toplantının gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan AK Partili meclis üyesi Hasan Uzunkaya, “Volvo araç ortadan kayboldu. Geçtiğimiz günlerde 37 tane araç kiralaması oldu. 30 milyon bedelle 37 milyonluk aracı alabiliyorduk. Bunlar 4 ayda şoförsüz kiralandı” ifadelerini kullandı.

Başkan Mutlu Tasarruf Genelgesi’ni işaret etti

Uzunkaya’nın eleştirileri ardından Başkan Mutlu “Tasarruf genelgesinde yerel yönetimler yapacakları her harcama için bakanlıktan izin alıyorlardı. Bu araçlar bir yıllık alınıyordu, süre dolduğunda bakanlık bu defa sürücülüye izin vermedi. Bir süre sürücüsüz çıkıldı ve tekrar sürücülü izin verilmesi için başvuruldu. Geçici sürede idare ediliyor, asıl hedefimiz sürücülü şekilde yer verilmesi. Otobüsler, minibüsler var. Acil kiralama neden yapıldı? Daha önce üç ila dört sene kiralama yapılmamıştı. Biz ısrar edip ihale oluncaya kadar geçici kiralama yapmamıştık ancak cenazelerde muhtarlar sıkıntı yaşamıştı. Asıl büyük ve açık ihalemizin hazırlığı sürüyor. Açık ihalelerde hazırlık dört ay sürüyor. İhaleyi yapıp dört ay geçip firmayı belirttiğinizde bunun çalışması yapılana kadar bir sonraki geliyor. Bu çalışma tasarruf genelgesi kapsamında yapıldığından iki yıla çıkaralım demişti. Temizlik araçları ile ilgili de yetki aldık ama kiralamadık. Çok aradayız. Kiralasak mı, satın almak mı? Alsak belediyenin mülkü olması çok iyi geliyor ama çok arızalanıyor ve bu sefer ciddi masraflar oluyor. Amortisman açısından bunu bir gün hep birlikte tartışabiliriz. Bakanlıktan olur bekliyoruz ama ben kısmi sürücüsüz de olabilir. Personelimizi şoför kadromuza da geçirdik. Sürücülü olmaları kendi arabaları ile geldikleri için hem ekonomik hem de bozulmalar karşısında sıkıntısız bir süreç oluyor” ifadelerini kullandı.

Özen: Aylık 210 bin lira yapıyor

Mutlu’nun açıklamalarına yanıt veren AK Partili meclis üyesi İsmail Özen, “Bu ihale meclise gelip daha sonra yapılması daha etik olurdu. Aralık ayında ihale oldu, ocak ayında bunu meclisten geçirdik. Yaklaşık 37 aracın maliyet bazına baktığında 210 bin lira gibi aylık bir kira yapıyor. Bu konuda da eleştirilerimiz oldu. Israrla sürücülü diyorsunuz ama belediye yeterince personelin olduğu biliniyor. Sürücülü olup neden kasamızdan para verelim” dedi.

Son olarak Başkan Mutlu, “Sürücü statüsü verdik, hazır şoför olarak tanımlandılar. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Temizliği kendimiz yapmamıza rağmen ayda iki ila üç milyon lira bakıma gidiyor. Kaskosu, bakımı, onarımı gibi durumlar da var… Her türlü öneriye her zaman açığız” diye konuştu.